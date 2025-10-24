El conselleiro de Cultura destaca en A Coruña "el papel de las bibliotecas como difusor cultural"

José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude Javier Alborés

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, también subrayó el "papel de las bibliotecas como difusores culturales e impulso a la lectura" en su visita a la biblioteca Miguel González Garcés en A Coruña.

En su visita, remarcó la organización de propuestas como el programa 'Ler Conta Moito' que suma ya más de 100.000 participantes en los últimos tres años.

"El compromiso de la Xunta con el impulso de la lectura y de nuestras bibliotecas es firme, es así y lo demuestra el presupuesto de 2,45 millones de euros que se incluye en los presupuestos para 2026", señala el titular de Cultura.

A renglón seguido, el conselleiro anunció que el próximo año se presentará el tercer Mapa de Bibliotecas públicas de Galicia, una herramienta de evaluación y diagnóstico para la mejora de los servicios bibliotecarios en todos los centros integrados de la red gallega.

López Campos ha asegurado que el próximo año continuará el programa de 'As Furgotecas', el servicio de las bibliotecas móviles de Galicia, que a través de tres furgotecas atiende as personas de 30 ayuntamiento de la provincia de Lugo e Ourense que carecen de biblioteca municipal.