Sanidade defende os “bos” datos de espera fronte á imaxe da oposición
O conselleiro Gómez Caamaño afea a BNG e PSdeG o seu “negacionismo sanitario”
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendeu que os datos das listas de espera sanitaria son “bos”, xa que “progresan e melloran”, fronte a “imaxe irreal e catastrófica” que considera que quere dar a oposición, á que acusou de “negacionismo sanitario”.
En resposta a senllas preguntas do BNG e o PSdeG no Pleno do Parlamento, destacou que, a30 de xuño, o tempo medio de espera para unha intervención cirúrxica en Galicia era de 69,3 días, 1,8 días menos que no mesmo período do ano anterior e moi por baixo da media do Estado, que no seu último informe publicado contemplaba 126 días.
Ademais, manifestou que só o 4,2% dos pacientes galegos teñen que esperar máis de 180 días para unha operación, fronte ao 20,5% do conxunto de España; e reduciuse en máis de 14 días a espera para a consulta co especialista con respecto ao mesmo período do ano anterior, polo que os galegos esperan 57,3 días, e no resto de España 105.
Aumento das cirurxías
O conselleiro subliñou que non só reducíronse os tempos de espera senón que aumentou a actividade cirúrxica, con case 1.700 operacións máis que no primeiro semestre de 2024 e 1.000 pacientes menos que esperan por unha operación.
“Galicia ten un dos tempos de espera máis baixos de España tanto en intervencións cirúrxicas como en consultas”, afirmou Caamaño, quen dixo que aínda que “hai marxe de mellora” estes datos non se poden negar.
Por iso, instou á oposición a “mellorar a súa interpretación” dos datos para non caer sempre “nos mesmos erros” e mesmo se dirixiu á deputada do PSdeG Elena Espinosa para preguntarlle se “sabe navegar na internet” porque toda a información que solicita atópase na web da Consellería.
"Datos dramáticos"
A deputada do BNG Iria Carreira lamentou que o conselleiro dedíquese a “sacar peito duns datos dramáticos” e preguntoulle se “non lle preocupa saber por que hai cada vez máis persoas esperando por unha cirurxía”, xa que as melloras son “total e absolutamente mínimas” polo que “mirar cara a outro lado mentres seguen afundindo a sanidade pública non é unha opción”.
Carreira indicou que, segundo os datos do primeiro semestre, en xuño había 49.223 persoas esperando por unha cirurxía, o que supón 13.500 máis que en 2019, antes da pandemia do coronavirus, e a espera media é de 69,3 días, case 15 días máis que entón; mentres 193.336 persoas estaban a esperar por unha primeira consulta hospitalaria, cunha espera de 53,3 días.
Tamén a deputada socialista Elena Espinosa referiuse ao compromiso dao Executivo autonómico de reducir as listas de espera aos niveis de antes da pandemia, xa en 2023 e que aínda non está cumprido.