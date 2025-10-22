El SUP denuncia la expulsión de la Policía Autonómica del Parlamento de Galicia

Policía Autonómica Archivo El Ideal Gallego

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización mayoritaria entre los agentes de la Policía Nacional en Galicia, ha denunciado públicamente la decisión de retirar a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Xunta de Galicia —conocida como Policía Autonómica— de las labores de seguridad en el Parlamento de Galicia.

Según ha informado el sindicato, el rumor “insistente” entre los miembros de la Unidad indica que esta medida podría hacerse efectiva próximamente, lo que supondría, según el SUP, “la expulsión de la Policía Autonómica del máximo órgano institucional de Galicia”.

Más de cuatro décadas de servicio

El SUP recuerda que la Policía Nacional presta servicio en el Parlamento gallego desde la I Legislatura, el 19 de diciembre de 1981, cuando la Cámara autonómica inició su actividad en el Pazo de Xelmírez. Inicialmente, la seguridad del edificio y la protección de diputados, personal y visitantes estuvo a cargo de agentes destinados en la Comisaría de Santiago de Compostela, y desde 1991 pasó a ser asumida por la Unidad Adscrita a la Xunta de Galicia.

Durante estos más de cuarenta años, señala el sindicato, el servicio “siempre se ha desarrollado de manera ejemplar y satisfactoria”, por lo que consideran “chocante” la decisión de apartar a este cuerpo policial “sin consulta previa a las organizaciones sindicales”.

Temor a una posible privatización

El SUP expresa su “máxima repulsa” ante esta medida y exige que “no se lleve a efecto”. El sindicato advierte además de que, si finalmente se confirma la retirada de la Policía Autonómica, podría interpretarse como “un paso hacia la privatización de la seguridad del Parlamento de Galicia”, algo que consideran “inaceptable tratándose del máximo órgano de representación de la voluntad popular de los ciudadanos gallegos”.

Exigen explicaciones La organización sindical reclama explicaciones a las autoridades competentes y solicita que se mantenga el actual dispositivo policial, subrayando que la Unidad Adscrita “ha garantizado durante más de tres décadas la seguridad institucional con plena profesionalidad y eficacia”.