Rueda invita a Sanidad a consultar los datos de cribados porque en Galicia son "públicos"

Alfonso Rueda EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este martes la negativa de su Consellería de Sanidad a enviar al Ministerio de Sanidad los datos de cribados solicitados y ha asegurado que éstos son públicos en Galicia y que los responsables del departamento que dirige Mónica García pueden acceder a ellos "como cualquier otro ciudadano sin ningún problema".

En declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, tras participar en una jornada sobre fondos europeos, Rueda ha rechazado que exista una orden de la dirección de su partido para que las comunidades autónomas gobernadas por el PP se nieguen a facilitar estos datos.

"No recibimos absolutamente ninguna directriz. Lo que llama la atención es que pidan unos datos que son públicos y por los que nunca han manifestado ningún interés y ahora les parece la cosa más importante del mundo", ha señalado Rueda.

Además, el presidente gallego ha manifestado que el Ministerio carece del sistema informático para tratar esos datos, en caso de que se les enviasen y que, por lo tanto, no podrían "llegar a ninguna conclusión".

Ha insistido en que Galicia seguirá haciendo cribados, ya que es una comunidad pionera "en muchos de ellos", ha afirmado, con el fin de seguir ampliando la población objetivo y de continuar publicando los datos relativos a los resultados.

"En Galicia, desde luego, (los datos de cribados) son públicos y se dan a conocer para todo el mundo de modo regular", ha insistido el presidente gallego, que ha cuestionado que el Gobierno "de repente" tenga interés en un asunto sobre el que "no tienen ninguna competencia".