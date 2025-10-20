La Xunta destinará 670 millones a los ayuntamientos en 2026, un 4,5% más

Corgos, con su equipo de la Consellería de Facenda, llegando al Parlamento EFE

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, destacó que los presupuestos de la Xunta para 2026 incluyen unos 670 millones de euros para la financiación de los ayuntamientos gallegos, casi 30 millones más (un 4,5% más) que en el ejercicio anterior.

Así lo trasladó en rueda de prensa tras hacer entrega esta mañana de las cuentas autonómicas para el próximo año al Parlamento de Galicia, una comparecencia en la que ha destacado que “un año más” el Gobierno gallego “reafirma” su compromiso con las entidades locales.

Al respecto, el titular de Facenda ha hecho hincapié en la evolución del fondo de cooperación local, la partida incondicionada, hasta los 187,3 millones, 19 millones mas que en las cuentas de la Xunta para 2025. Corgos ha puesto en valor que se trate de un incremento de un 12%, muy superior al 2% del incremento general de las cuentas autonómicas en comparación con la dotación de 2025. Además, ha dicho que se trata de “prácticamente un incremento del 20% en los dos primeros años de la legislatura”.

Transferencias

El conselleiro desgranó, además, que la Xunta aporta vía trasferencias condicionadas más recursos a los ayuntamientos para que atiendan diferentes necesidades de los ciudadanos. En este punto, ha citado las ayudas para la limpieza de franjas, la compensación del canon de Sogama, las partidas por el Servizo de Axuda de Fogar (SAF), la dinamización del empleo, las subvenciones para actuaciones en redes de abastecimiento, el fomento de la ecoefiencia en la gestión de residuos o las ayudas en materia de abastecimiento y saneamiento para colaborar con la eficiencia en la gestión del ciclo del agua.

Asimismo, ha explicado que se reserva un fondo de 59 millones para blindar la financiación de la futura Ley de Administración Local. En cuanto a la distribución territorializada de los fondos, las provincias que recibirán un mayor volumen de gasto serán A Coruña y Pontevedra, con 5.507 millones y 4.083 millones, respectivamente. La provincia de Lugo recibirá 1.867 millones y la de Ourense 1.733 millones.

Por otra parte, Corgos estimó en unos 793 millones de euros el impacto que tendrán en las arcas autonómicas las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno gallego en los últimos ejercicios. Es una cifra que se incrementa en 42 millones con respecto al último presupuesto de la Xunta, en el que se dedicaron 751 millones a una serie de bonificaciones y deducciones que han ido creciendo hasta significar para las cuentas públicas 321 millones más que hace un lustro. Entre ellas, se incluyen nuevas medidas como la inclusión de las familias monoparentales entre los colectivos prioritarios beneficiados por estas rebajas.

Consellerías

Por otra parte, las consellerías de Medio Ambiente y de Economía e Industria han perdido peso en el proyecto de presupuestos para 2026, pese a que la propuesta actual es un 2% superior a los del año anterior, y que el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha atribuido a la finalización de la entrega de fondos europeos. Según informó el conselleiro, la Consellería de Sanidade prevé un presupuesto de 5.671 millones de euros, unos 213,5 millones de euros más, equivalentes a un aumento de 3,9%.

La de Educación prevé recibir 3.085 millones de euros, es decir 43,8 millones de euros más que el presente ejercicio, un crecimiento de 1,4%. Por su parte, el departamento de Política Social podría disponer 1.391 millones de euros, un crecimiento del 5,1%, con 67,4 millones de euros adicionales al presupuesto de este año, según las cuentas todavía pendientes de aprobación. También está previsto que crezcan un 2,3% los fondos para la Consellería de Cultura, que contará con 150 millones de euros, con 3,4 millones de euros más que en 2025.

En el sentido contrario, hay departamentos que perderán peso respecto a los ejercicios anteriores, especialmente Presidencia, cuyos fondos descienden un 10,8%, según el borrador del presupuesto que prevé 154,9 millones de euros frente a los 173,6 de este año. También se reduce la partida para Medio Ambiente e Cambio Climático, un 9,9% menos, que prevé ser de 167,7 millones de euros frente a 186,2 millones de euros este año. Facenda espera contar con un 9,1% menos de fondos al quedarse con 228,6 millones, mientras Economía e Industria también perderá 16,8 millones de euros (un 4,5%) al situarse con 357,6 millones.