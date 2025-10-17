Galicia autoriza desde este sábado la caza sin límite del jabalí hasta febrero de 2026

Jabalís EFE

La Xunta de Galicia publica este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que decreta la emergencia cinegética temporal del jabalí, de tal forma que desde este sábado autoriza la caza sin límite de esta especie, sin tope de ejemplares, hasta febrero de 2026.

Esta medida afectará a más 80 % del territorio y, el impacto será algo inferior al de 2024, al pasar de 260 ayuntamientos, equivalentes al 85 % de la superficie de Galicia, a 254.

Es la quinta vez que se activa la emergencia desde 2019 y se prolongará hasta el 22 de febrero de 2026, coincidiendo con el periodo hábil de caza.

Una medida que, en todo caso, se podrá "suspender antes en su conjunto o en parte del ámbito de aplicación siempre previa resolución, de constatarse que desaparecieron las causas que motivaron la declaración".

En una comparecencia de prensa ofrecida esta mañana en la delegación de la Xunta en Ourense, la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, ha detallado que esta declaración de emergencia cinegética temporal se extenderá a 38 comarcas gallegas, con 254 ayuntamientos -queda fuera Petín por los daños registrados en la ola de incendios- ante los daños ocasionados por el jabalí.

Por zonas, la mayoría de ayuntamientos se encuentran en la provincia de Ourense, con 86, seguido de 64 de A Coruña, 57 de Lugo y 47 en la provincia de Pontevedra, lo que supone el 83 % de la superficie total de Galicia.

Quedan fuera, respecto al año anterior, cuatro - O Sar, Barbanza, Noia y Barcala- y entran dos comarcas, las de Paradanta y O Morrazo.

"Las declaraciones de emergencia cinegética temporal incluyen los tecores y zonas libres donde se podrán desarrollar estas medidas extraordinarias y excepcionales", ha detallado Díaz Mouteira, quien ha insistido en que se trata de un instrumento "excepcional y complementario a la caza regulada dentro de los terrenos de régimen cinegético especial y común y las actuaciones de control por daños".

La representante de la Xunta ha explicado que es la quinta vez -2019, 2021, 2023 y 2024- que se recurre a este instrumento "con el fin de agilizar la aplicación de medidas dirigidas al control de las poblaciones de esta especie en aquellas zonas con mayor incidencia".

Para justificar estas medidas, ha recordado que desde que se puso en marcha la primera declaración, en 2019, el número de avisos por daños aumentaron de 1.400 a 4.200 lo supone un "incremento exponencial", ha dicho Mouteira, quien también ha detallado que el número de accidentes de tráfico registrados en 2024 fue 3.275.

La Consellería recuerda que la emergencia cinegética temporal está contemplada en el Reglamento de caza de Galicia cuando en una comarca exista "una determinada especie que resulte especialmente peligrosa" para las personas o que perjudique a la agricultura, la ganadería, los montes o a la propia caza.

Con esta medida, los cazadores podrán abatir o capturar "sin límite de ejemplares jabalíes de ambos sexos, prioritariamente hembras adultas", siendo necesaria "una autorización especial" en caso de crías y hembras con crías.

Dentro de las medidas puestas en marcha, la directora xeral ha incidido en la importancia de combinar soluciones como los repelentes o la instalación de jaulas y, en este sentido, ha avanzado que están estudiando aplicar otro tipo de sistemas, como la instalación de aparatos disuasorios.

También ha destacado las líneas de ayudas puestas en marcha por el Gobierno gallego para prevenir y paliar los daños del jabalí, que en 2025 ascienden a más de dos millones.

Preguntada por el censo de estos animales, ha señalado que es el Gobierno central el que debe elaborar una metodología a fin de que todas las comunidades afectadas por la presencia de jabalíes puedan determinar cuál es la presencia real de estos animales.