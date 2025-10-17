Mi cuenta

Galicia

Detenida una persona en la desarticulación de un punto de venta de cocaína y hachís en Ourense

Ep
17/10/2025 14:07
La investigación comenzó el pasado mes de agosto
Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a una persona en la desarticulación de un punto negro de venta de cocaína y hachís en el barrio de A Ponte, en Ourense.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la investigación comenzó el pasado mes de agosto tras tener conocimiento de un nuevo punto de venta en una de las calles del barrio ourensano en la que "se venía observando gran afluencia de personas" que se aproximaban a las inmediaciones de la zona para "adquirir sustancias estupefacientes".

Así, los agentes realizaron, el pasado martes, un registro de la vivienda en la que supuestamente se llevaba a cabo la venta, así como el garaje anexo y una segunda vivienda ubicada en la zona de Velle (Ourense), propiedad del detenido.

Los agentes se incautaron de una determinada cantidad de cocaína y hachís, así como dinero en efectivo y materiales para la manipulación y venta de ambas sustancias.

Se trata de una operación que se enmarca dentro de las medidas de prevención e investigación de delincuencia y del tráfico y consumo de drogas en los barrios ourensanos de O Vinteún, A Ponte, Santa Teresita, Santa Ana do Pino, Covadonga y la Estación Intermodal.

