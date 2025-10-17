Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Aberto o prazo para inscribirse na primeira convocatoria de exames Celga de maneira telemática

Ep
17/10/2025 11:58
As inscricións estarán abertas ata o próximo 30 de outubro
EP

A Xunta abriu este venres o prazo para os interesados en inscribirse nos primeiros exames de maneira telemática das probas Celga no nivel 4, que acreditan o dominio do galego. 

Tras esta publicación no Diario Oficial (DOG), as inscricións estarán abertas ata o próximo 30 de outubro. Segundo informa, con esta iniciativa Galicia será "pioneira" ao converterse na primeira Comunidade das que contan con idioma cooficial en implementar este tipo de exames de maneira telemática. 

Así mesmo, sostén que o obxectivo é que "calquera persoa poida avaliar as súas competencias en lingua galega e obter unha titulación oficial sen limitación física ou xeográfica". 

Deste xeito, a inscrición débese facer por sede electrónica. Tamén se esixe a presentación da solicitude na plataforma de teleformación da Secretaria Xeral dá Língua. 

Os exames realizaranse neste trimestre, nunha data que non coincida coas probas presenciais dese nivel de Celga. A Xunta tamén informou de que hai 100 prazas dispoñibles para o exame

Por iso, no caso de que se reciban máis inscricións, a asignación final realizarase mediante sorteo. Deste xeito, a partir da relación de persoas rexistradas, obterase a listaxe daqueles seleccionados e a lista de espera.

