Sargadelos abrirá una tienda en la Diagonal de Barcelona

Sargadelos ha llegado a un acuerdo para abrir una tienda de sus productos en Barcelona, en la calle Diagonal, "una de las mejores zonas comerciales de la ciudad", destaca la empresa en un comunicado.

La nota de prensa, remitida por el administrador único de la compañía, Segismundo García, destaca que con esta apertura la firma continúa "su plan de expansión".

"El establecimiento se abrirá en una de las mejores zonas comerciales de la ciudad, calle Diagonal 439, y dispondrá de unas medidas de 165 metros cuadrados, con un almacén de 54 metros cuadrados", resalta.

Apunta también que del interiorismo y la decoración, así como de la fabricación del mobiliario, se encargará el departamento de diseño de Sargadelos.

FIN DEL CONCURSO DE 2014

Por otra parte, el dueño de Sargadelos reivindica la situación "saneada" de su tesorería, motivo por el que informa de que ha propuesto al juzgado encargado de su situación concursal (proceso que data de 2014) "un posible acuerdo para adelantar en 10 años el fin de tan anómala circunstancia".

La histórica cerámica gallega entró en concurso de acreedores en 2014 y salió de esta situación en 2016, registró pérdidas el año siguiente y volvió a los beneficios en el ejercicio de 2018.

En declaraciones a Europa Press, Segismundo García explica que "quedan créditos subordinados" por abonar, de ahí la propuesta para adelantar los pagos.

"En el caso de que sea aceptado por el juzgado correspondiente, sería de las muy contadas ocasiones en que una empresa incursa en un proceso concursal esquiva la liquidación y adelanta el pago de sus deudas", incide.

García revela también que "alguna acreditada empresa del sector cerámico en difícil situación" ha contactado con la dirección de Sargadelos "con el fin de solicitar su apoyo económico y de gestión para superar tan crítica situación".

En cuanto a la problemática derivada de una cuestión de seguridad y salud laboral en la fábrica de Cervo (Lugo) --motivo por el que amagó con el cierre hace unos meses--, el propietario de Sargadelos se limita a indicar que "ahí está".