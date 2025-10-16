Renfe, premiada por la Ruta de los Faros de trenes en Galicia

Trenes turísticos de Galicia Cedida

Renfe ha sido la ganadora del premio 'Tourism-Friendly', organizado por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), por una de las rutas de los Trenes Turísticos de Galicia que recorren esta comunidad autónoma, en concreto la Ruta de los Faros, en la categoría de viajes de corta distancia.

Los Premios UIC TopRail de Turismo distinguen a los mejores destinos turísticos en 2025, reconociendo el liderazgo en el desarrollo y creación de experiencias únicas para los viajeros y destacando el papel del tren como medio de transporte sostenible e inclusivo.

La Ruta de los Faros, fruto de la colaboración de Renfe, la Axencia Turismo de Galicia y el INORDE, realiza un recorrido entre A Coruña y Ribadeo, atravesando el litoral norte gallego y pequeñas localidades, con paradas programadas para actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza.

"Representa un ejemplo de diversificación del producto turístico ferroviario y dinamización de las líneas convencionales", señala la compañía.

PREMIO A ADIF

Por otra parte, Adif ha recibido este jueves el premio de Estaciones Ferroviarias en la categoría Retail and Commercial Affairs, otorgado por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), por el proyecto de Vialia Vigo.

Estos galardones, que buscan reconocer y promover iniciativas y proyectos de los gestores de estaciones ferroviarias, se han entregado hoy en la sede central de la UIC, en París.

Adif presentó en total de cinco candidaturas a estos premios, "dada su intensa actividad en materia de renovación y mejoras de las estaciones que gestiona", señala.

Tres de los proyectos se presentaban a la mencionada categoría de Retail, que premia las mejores prácticas en experiencia de cliente y espacios comerciales innovadores en estaciones.

"La iniciativa ganadora, Vialia Vigo, es un proyecto emblemático que ha hecho renacer a la antigua estación de Vigo como un centro de vida que combina transporte, ocio y comercio, y que, tras su inauguración el 30 de septiembre de 2021, se ha convertido en el nuevo epicentro de la vida urbana de la ciudad gallega", remarca.