El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Rueda anuncia una ayuda a familias de entre 100 y 150 euros para gastos de comedor en infantil y primaria

Ep
15/10/2025 12:25
Comedor escolar
Archivo El Ideal Gallego

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que los presupuestos autonómicos para 2026 incluirán una partida de 3 millones de euros para la puesta en marcha de una ayuda de entre 100 y 150 euros para gastos de comedor en infantil y primaria en 2026.

Lo ha avanzado durante su turno de réplica a la pregunta formulada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la sesión de control del Parlamento de Galicia, en la que el socialista le ha emplazado a atender la dependencia y a aumentar la partida a los ayuntamientos para el Servizo de Ayuda no Fogar (SAF).

