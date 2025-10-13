Galicia establecerá rebajas fiscales para ceder bienes por cuidados

La conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, tras el Consello Xoán Rey (Efe)

La Xunta establecerá en los presupuestos para el año que viene, cuyo proyecto se aprobará en los próximos días, rebajas fiscales para las personas mayores que cedan bienes a cambio de cuidados para toda su vida, así como una exención de tributación en las ayudas por los incendios y para los enfermos de ELA.

Así lo anunció el presidente gallego, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consello da Xunta, en la que especificó que también se mantendrán las rebajas fiscales de los años anteriores y que el próximo año se aplicará la desgravación anunciada en el debate sobre el estado de la autonomía para la compra de material escolar.

Rueda aseguró que estas rebajas fiscales se realizarán “con sentidiño”, por lo que serán compatibles “con el mantenimiento de la prestación de los servicios esenciales”.

Entre las anunciadas, se encuentra la que afecta al contrato de vitalicio –una figura contemplada en el Derecho Civil gallego– por el que una o varias personas se obligan respecto a otra u otras “a prestar alimentos”, en los términos que convengan, a cambio de la cesión de determinados bienes o derechos.

Esa prestación alimenticia, según la normativa, deberá comprender “el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica, así como las ayudas y cuidados, incluso los afectivos, adecuados a las circunstancias de las partes”.

Esta cesión de bienes a cambio de cuidados tributa como una donación y la previsión de la Xunta es “establecer condiciones más ventajosas” para que estas personas que ceden sus bienes para ser cuidadas “tengan una repercusión fiscal lo más baja posible”, puntualizó Rueda.

Además, los presupuestos autonómicos de 2026 recogerán la “exención de tributación” de las ayudas que la Xunta de Galicia tiene establecidas para los enfermos de ELA, por una cuantía de 12.000 euros anuales, para que toda esta cantidad “vaya para la persona” que la necesita.

Igualmente, el Gobierno gallego establecerá las medidas para que las ayudas concedidas para paliar los efectos de los incendios forestales “no tengan que tributar” y los beneficiarios puedan recibirlas “íntegramente”.

El mandatario autonómico defendió la política fiscal de su Ejecutivo y recordó su compromiso de “no subir ningún impuesto y si es posible rebajarlos”, por lo que para el año próximo se van a mantener “todas las rebajas fiscales de años anteriores” y se añaden otras nuevas, “siempre con responsabilidad”, afirmó Rueda.

Según añadió el presidente durante su exposición, si la Xunta detectara que las rebajas fiscales iban a comprometer la prestación de unos servicios públicos de calidad “no tomaría” esta decisión.