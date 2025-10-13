Comeza no CEIP de Sigüeiro o plan contra a gripe en colexios coa vacinación de 140 nenos
Rueda desprazouse a este centro para supervisar o inicio dun programa que aspira a chegar a uns 19.000 menores
O Goberno galego informou de que, no primeiro día do programa piloto da Xunta de vacinación intranasal fronte á gripe nos centros educativos galegos, que se iniciou este luns no CEIP Camiño Inglés de Sigüeiro, no municipio coruñés de Oroso, vacináronse 140 nenos, o que supón que un 65,4% dos candidatos deste colexio sumáronse a este programa piloto.
Precisamente, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, desprazouse a este centro para supervisar a posta en marcha deste programa co que o Executivo autonómico busca chegar os 19.000 nenos de entre tres e once anos.
Rueda, acompañado do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez; e o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acudiu ao comezo da activación dun programa pioneiro que permitirá que, de maneira voluntaria, os alumnos de Infantil e Primaria de 55 colexios de Galicia poidan ser vacinados contra a gripe nos seus propios centros por persoal de enfermería das áreas sanitarias.
O Servizo Galego de Saúde (Sergas) opta pola vacinación vía intranasal que evita picadas e ten o obxectivo de conseguir unha cobertura do 70% entre os menores nados entre 2014 e 2022 que estean matriculados nos centros que participan no proxecto piloto.
En paralelo, onte tamén comezou a campaña de vacinación infantil contra a gripe de carácter xeral en todos os centros de saúde da comunidade. Está dirixida aos nenos entre seis meses e once anos.
As familias recibirán un SMS coa cita correspondente que non será precisa no caso de participar na vacinación piloto en centros escolares.