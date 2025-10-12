La Guardia Civil identificó o detuvo a 60 personas por provocar incendios en Galicia

Incendio en A Cañiza EP

Sesenta personas han sido identificadas o detenidas por la Guardia Civil en Galicia hasta septiembre por sospechas de haber provocado algún incendio, casi cuarenta de ellas en los dos últimos meses.

El dato ha sido avanzado este domingo por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante su intervención en el acto de conmemoración de la festividad del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en A Coruña.

Blanco ha destacado que esas identificaciones y detenciones por provocar incendios, "intencionadamente o no", se han producido tras "arduas investigaciones", y ha puesto en valor el trabajo del instituto armado durante la oleada de fuegos forestales que devastó Galicia el pasado mes de agosto.

"Una acción ejemplar que sirvió para salvar muchas vidas, en momentos muy difíciles y en circunstancias que, esperemos, no se vuelvan a repetir", ha subrayado el delegado.

Más allá de los incendios, Blanco ha recordado que Galicia revalidó en el primer semestre de este año su puesto como tercera comunidad autónoma más segura de España y que la tasa de criminalidad se sitúa 15 puntos por debajo de la media nacional.

Y ha agradecido el trabajo de la Guardia Civil para contribuir a esos índices.

"Los datos revelan un descenso significativo en delitos graves y de gran impacto social", ha referido el delegado, que ha añadido que la tasa de eficacia policial ha alcanzado la mejor cifra de la última década, ya que en los últimos años casi la mitad de los delitos conocidos finalizaron "con un esclarecimiento efectivo".

Durante el acto, se impusieron cruces de las Órdenes del Mérito Militar y del Mérito de la Guardia Civil tanto a miembros del instituto armado como a personal ajeno, así como un reconocimiento al guardia civil veterano de la provincia de A Coruña, que este año fue para el centenario Manuel Suárez.