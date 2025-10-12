Galicia busca ser a primeira comunidade en prohibir a venda de vapeadores e bebidas enerxéticas a menores
O proxecto de lei, a debate esta semana no Parlamento, equipara estes produtos ao tabaco e ao alcol
O proxecto de lei de protección da saúde dos menores e prevención de condutas aditivas chega este martes ao Pleno do Parlamento de Galicia para a súa aprobación definitiva. Unha lei que prohibe a venda de vapeadores e bebidas enerxéticas a menores ao equiparalos ao tabaco e alcol.
Á iniciativa só rexistróuselle unha emenda, do BNG, que solicita a súa devolución ante a súa “tremenda ambigüidade”, cunha “sucesión de xeneralidades, sen concrecións”.
O Consello da Xunta aprobaba a finais de xullo o proxecto de lei, un texto que converte a Galicia na primeira comunidade en regular e prohibir a venda e o consumo destes produtos entre os menores de idade. A iniciativa incorpora diferentes achegas de sectores implicados, de organismos públicos, de entidades sociais e da cidadanía.
En palabras do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tras o debate da proposición na reunión do Consello, trátase dunha norma “necesaria, valente e ambiciosa” coa que busca unha acción “coordinada” da sociedade para protexer a saúde dos menores.
O proxecto de lei prohibe a venda de cigarros electrónicos a menores e amplía a prohibición de fumar aos accesos dos centros da administración pública, centros educativos e sanitarios, nos que non se permite fumar nun radio de 50 metros.
Ademais, para reducir o número de fumadores pasivos, tampouco estará permitido fumar nas marquesiñas de transporte público nin nas piscinas de uso público.
Galicia será “pioneira” a nivel nacional na súa prohibición de venda e consumo por parte de menores, unha medida que tomaron países europeos como Polonia e Letonia.
Para contribuír á concienciación social sobre o contido destas bebidas, os establecementos deberán situalas nun espazo separado con respecto aos refrescos.
O Goberno galego destaca que o consumo destas bebidas é habitual entre a mocidade mesturado con alcol, o que incrementa o risco de coma etílico.
Neste sentido, a Consellería de Sanidade establece que os servizos sanitarios solicitarán a presenza das familias do menor que teña que ser atendido por intoxicación provocada polo consumo dalgunha substancia psicoactiva.
O proxecto incorpora, como novidade, a posibilidade de substituír as sancións pola participación en programas preventivos ou asistenciais.
Nos controis do programa de saúde infantil a partir dos doce anos, incorpóranse intervencións preventivas de cribado e intervención do consumo de alcol, tabaco, cánnabis, bebidas enerxéticas e uso problemático das tecnoloxías dixitais.
Ademais, o proxecto de lei define as mesmas competencias para os entes locais que as establecidas na lei de 2010 de prevención do consumo de alcol en menores.