Voluntarios axudan a protexer as zonas devastadas polos incendios
O obxectivo é construír estruturas para que as choivas non arrastren o terreo calcinado cara zonas acuáticas
Varios programas de voluntariado comezaron esta fin de semana nas zonas devastadas polos incendios o pasado mes de agosto na provincia de Ourense para construír estruturas que impidan que as choivas arrastren o terreo calcinado e contaminen ríos e acuíferos.
A Xunta convocou 650 prazas no seu programa de voluntariado para realizar actuacións en espazos protexidos dunha ducia de municipios, que empezaron esta fin de semana pero que se desenvolverán durante todo o mes de outubro.
Trátase dos municipios da Veiga, Baltar, Beade, Carballeda de Valdeorras, Chandrexa de Queixa, Cualedro, Larouco, Manzaneda, Oímbra, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras e Vilariño de Conso.
Os voluntarios participan en intervencións para colocar acolchados de palla, fibras de madeira e outros materiais para crear faixas protectoras en zonas afectadas polo lume e con pendentes elevadas, unha técnica coñecida como ‘mulching’.
Esta técnica considérase a medida preventiva “máis efectiva e rápida” para minimizar os riscos de erosión tras un incendio xa que o lume fai desaparecer a vexetación que protexe o chan e déixao máis exposto á choiva, destacou a Consellería de Medio Ambiente.
Ademais, o lume pode xerar unha capa de terreo que repele a auga, polo que aumenta moito a escorrentía superficial e provoca problemas hidrolóxicos que elevan o risco de erosión e o transporte de cinzas e terra que poden afectar os ríos e as captacións de auga.
Os voluntarios tamén participaron na repartición manual de alimentos e auga para a fauna.
Nas zonas de difícil acceso, a Xunta complementa esta repartición coa distribución de grandes placas xigantes de palla, de 200 quilos ou máis, lanzadas desde un helicóptero.
Todos os custos de aloxamento e manutención dos voluntarios están cubertos pola Xunta, cun orzamento de 200.000 euros da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en coordinación coa Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.
Acuíferos
Este sábado tamén empezaron outras accións de voluntariado promovidas por Abanca e a súa Obra Social en Manzaneda, con intervencións de ‘mulching’ e a creación de barreiras naturais con madeira ou pedras para protexer os acuíferos.
Máis de 50 persoas participaron nestes traballos, realizados nos bordos e zonas lindeiros ao Rego da Mourela, no lugar de Tonxil e pertencente á parroquia de Placín, fortemente castigado polos incendios.
Esta primeira actividade de voluntariado marca o inicio do Plan de Acción contra os incendios deseñado por Abanca, en colaboración con Afundación.
O plan inclúe unha liña de financiamento de 150 millóns de euros para familias e empresas, anticipos para as indemnizacións de seguros e outras axudas públicas e adiantar axudas da PAC ao 0%.
Tamén ten unha dotación dun millón de euros para adquirir material e outros recursos para a prevención de futuros lumes, como drons e kits de emerxencia con material de resposta rápida.
Por último impulsaranse accións de formación e concienciación cidadá sobre prevención e resposta inmediata a incendios e colaborarase con proxectos de investigación.
Nas accións de voluntariado de Abanca colaborou o Goberno galego a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o Concello de Manzaneda.
Galicia, e especialmente a provincia de Ourense, foi unha das comunidades máis afectadas pola onda de lumes forestais o pasado mes de agosto, que arrasaron máis de 140.000 hectáreas.