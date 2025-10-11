Mi cuenta

Galicia

Seis personas están en observación en el HULA tras intoxicarse con detergente en una pulpeira durante el San Froilán

Ep
11/10/2025 18:11
Café de INZO
Café
Cedida

Seis personas fueron trasladadas al Hospital Lucus Augusti (HULA) tras intoxicarse con un café contaminado con detergente durante las fiestas de San Froilán, en Lugo.

Los hechos, tal y como ha adelantado 'El Progreso' y ha confirmado Europa Press, sucedieron el viernes por la noche en una pulpería de la Ronda das Fontiñas.

Las seis personas afectadas fueron trasladadas al HULA, donde permanecen en observación mientras se les realizan distintas pruebas médicas para determinar el grado de afección.

