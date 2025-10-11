Mi cuenta

Galicia

Gómez Caamaño remarca de los sanitarios su compromiso con una medicina “excelente”

El conselleiro de Sanidade defiende que Galicia tiene uno de los “mejores” sistemas de salud “del mundo”

Ep
11/10/2025 22:58
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante su participación en un encuentro
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante su participación en un encuentro
Archivo El Ideal Gallego

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó este sábado el compromiso de la Asociación de Médicos Galegos (Asomega) con fomentar una Medicina “excelente, humana y gallega”.

 Así lo hizo durante su intervención en el acto de inauguración de la primera ‘Xornada Traxectoria e Vida da Academia Asomega’, donde el resposable autonómico de Sanidade destacó que Galicia tiene uno de los “mejores sistemas sanitarios del mundo”.

 Gómez Caamaño afirmó también que este hecho se acredita en que la comunidad gallega “es líder” en el cuidado neonatal con los programas de cribaje y vacunación “más completos y ambiciosos” del Estado, además de situarse “a la cabeza en la protección cardíaca de la población y ser referencia en materia de trasplantes”.

 A renglón seguido, el conselleiro de sanidade destacó el proyecto Genoma Galicia, que sitúa a la comunidad ante una “oportunidad única” para orientar las políticas sanitarias tanto individuales como colectivas desde un valioso conocimiento científico de nuestra salud.

 Finalmente, Gómez Caamaño hizo referencia a que Asomega lleva más de tres décadas impulsando la formación de los socios y promoviendo sinergias con las universidades gallegas, además de organizar encuentros mundiales de médicos y jornadas de formación. 

El conselleiro de Sanidade también quiso destacar la bolsa de medicina rural que cada año premia un proyecto cuyo desarrollo contribuya a la mejora del sistema sanitario de la comunidad gallega. 

