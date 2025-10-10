Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Más de 146.000 consumidores usaron el Bono Peixe con unas ventas de casi once millones

La medida de la Xunta, a la que se adhirieron 750 establecimientos, estuvo vigente más de diez semanas

Ep
10/10/2025 21:37
Villaverde junto a Rueda , tras una reunión del Consello da Xunta el pasado julio
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, interviene en rueda de prensa
Archivo El Ideal Gallego

La primera edición del programa del Bono Peixe de la Xunta, del que se beneficiaron más de 146.000 consumidores que generaron un impacto en ventas de casi once millones de euros, finalizó este pasado jueves.

 Según explicó la conselleira do Mar, Marta Villaverde, la finalización del programa se debe a que se acabaron los 2,5 millones que el Ejecutivo gallego destinó a esta medida, que contó con 750 establecimientos adheridos.

 La conselleira se desplazó este viernes al mercado municipal de Lugo donde hizo un balance preliminar de esta acción y remarcó la “gran acogida” de esta iniciativa. 

Durante las más de diez semanas en las que estuvo vigente el Bono Peixe, la provincia donde más descargas se produjeron fue en A Coruña (100.000), seguida de Pontevedra (casi 90.000), Lugo (22.000) y Ourense (21.000).

 En cuanto al número de establecimientos adheridos, la provincia de Pontevedra lideró con 304, seguida de A Coruña con 290, con Lugo y Ourense con 78 establecimientos en cada una de ellas.

 En total participaron 233 operadores, de los que la gran mayoría son establecimientos minoristas (188), 26 hipermercados, 18 ambulantes y un gran almacén.

 Villaverde señaló que la acción “sirvió para confirmar de nuevo” el impacto del precio en los hábitos de consumo de los productos pesqueros. Por ello, volvió a reclamar al Estado la rebaja del IVA del pescado, marisco y conservas.

 Así, recordó las “experiencias positivas” de países del entorno, como Portugal, y el aval de organismos internacionales y de estudios independientes que resaltan su impacto positivo para la cadena mar-industria. 

