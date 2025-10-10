Mi cuenta

Galicia

La abogacía gallega debate en Vigo cómo se gestionan hoy los servicios públicos

Redacción
10/10/2025 17:10
Jornada Nuevas Tendencias Gestión Servicios Públicos
Jornada Nuevas Tendencias Gestión Servicios Públicos
Cedida

El Colegio de Abogados de Vigo acogió el pasado jueves, la jornada 'Nuevas Tendencias en la Gestión de los Servicios Públicos Locales', un encuentro especializado dirigido a juristas y técnicos vinculados a la contratación pública. La sesión forma parte del ciclo de formación en materia de gestión y contratación administrativa organizado por el Colegio de Abogados de Vigo y el Consello da Avogacía Galega, en colaboración con Viaqua, y que está recorriendo los distintos colegios profesionales de la comunidad.

La dirección académica corrió a cargo de María José Feijóo Rey, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona.

La primera ponencia, titulada 'La concesión administrativa hoy: claves teóricas y retos prácticos', contó con las intervenciones de Patricia Valcárcel Fernández, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Vigo, y Roger Cots Valverde, Secretario General del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y Profesor Asociado de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Valcárcel abordó las bases conceptuales necesarias para entender las diversas formas de gestión de los servicios públicos locales y su encaje jurídico, mientras que Cots expuso los desafíos operativos para asegurar la legalidad y eficiencia en la contratación desde la práctica municipal.

La segunda intervención, 'Alternativas contractuales para la externalización de la gestión de los servicios públicos locales', fue presentada por Luís Míguez Macho, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. Su ponencia repasó la evolución normativa desde el antiguo contrato de gestión de servicios públicos hacia las actuales figuras del contrato de concesión de servicios, los contratos de servicios con prestaciones directas a la ciudadanía y las sociedades de economía mixta, identificando las implicaciones jurídicas y organizativas de cada modalidad.

La Decana del Colegio de Abogados de Vigo, Lourdes Carballo, y el Presidente del Consello da Avogacía Galega, Francisco Rabuñal, fueron los encargados de inaugurar y cerrar la jornada, destacando la importancia de la formación continua en un ámbito, el de la gestión pública local, sujeto a profundos cambios legales y operativos.

Para facilitar su seguimiento, la sesión completa está disponible para visionado en el canal de YouTube del Consello da Avogacía Galega.

