Publicadas las ayudas a la cofinanciación de los comedores escolares gestionados por Ampas gallegas

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge en su publicación de este jueves la convocatoria de ayudas destinadas a la cofinanciación de los servicios de comedor escolar gestionados por las asociaciones de madres y padres del alumado de los centros públicos no universitarios para el curso académico 2024/2025.

Las ayudas económicas irán destinadas a sufragar los gastos de gestión del servicio de comedor escolar que abarca, entre otros, el coste diario del menú por comensal y por los días de su asistencia al comedor; la vigilancia y cuidado del alumnado durante el uso del servicio; los gastos de mantenimiento, personal y limpieza; los gastos de menaje, materiales y utensilios para la prestación del servicio y los ocasionados por la contratación por parte de las asociaciones de pólizas de seguros vinculadas directamente a la prestación del servicio.

El presupuesto para estas ayudas es de 1.600.000 euros, que se repartirán teniendo en cuenta el número de usuarios por comedor. Así, para comedores con entre 1 y 100 menús diarios, la ayuda por usuario y día es de 0,78 euros; de 101 a 200 menús, 0,72 euros; y para aquellos con más de 200 menús, 0,66 euros.

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. El plazo se iniciará transcurridos ocho días naturales desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOG y será de un mes.

CALENDARIO PARA ELECCIONES EN CONSEJOS ESCOLARES

Por otra parte, el DOG también recoge el calendario para realizar elecciones para la constitución del consejo escolar en centros docentes de nueva creación y otros sostenidos con fondos públicos.

Fijan así las fechas para la elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el consejo escolar de los centros docentes que inician su funcionamiento en el curso 2025/26, así como dictar instrucciones para su desarrollo.

Las elecciones de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa para la primera constitución del consejo escolar se realizarán entre los días 10 y 14 de noviembre de 2025, ambos incluidos. La junta electoral, a fin de que todos los sectores implicados puedan participar, establecerá un calendario para las votaciones correspondientes.

La citada junta electoral se constituirá entre los días 20 y 24 de octubre de 2025, ambos incluidos.

La primera renovación del consejo escolar de los centros a los que se refiere esta orden se producirá en el año 2026, coincidiendo con la renovación del resto de los consejos escolares en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

Además, los centros que en la convocatoria del año 2024 deberían haber realizado la primera constitución o la renovación parcial del consejo escolar, y que por cualquier circunstancia no la hubieran hecho, deberán regularizar su situación llevando a cabo el proceso electoral de acuerdo con el calendario y las normas previstos en esta resolución.

En caso de renovación parcial, para determinar los miembros del consejo escolar que deben ser renovados se tendrá en cuenta lo establecido en los correspondientes decretos por los que se establecen los reglamentos orgánicos. Además, los centros modificarán en cada renovación parcial el número de miembros del consejo escolar en función del número de unidades que tengan en ese momento.