Galicia

Galicia potenciará la formación en oficios tradicionales con becas para aprendices

Este programa de ayudas, iniciativa de la Fundación Artesanía de Galicia, está dotado con un millón de euros

Ep
08/10/2025 23:04
El conselleiro de Emprego (centro), este miércoles, en los Astilleros Catoira
El conselleiro de Emprego (centro), este miércoles, en los Astilleros Catoira
Luis Polo (Ep)

La Xunta potenciará la formación en oficios tradicionales con becas para aprendices que promoverán el relevo generacional en el ámbito de las artesanías, según ha destacado el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante su visita a un astillero del municipio coruñés de Rianxo.

 Este programa de becas, iniciativa de la Fundación Artesanía de Galicia, está dotado con un millón de euros, y prevé llegar a medio centenar de aprendices.

 Así, esta acción complementará el programa formativo ‘Aprender da tradición. Oficios e técnicas’.

 En su visita a Astilleros Catoira, el conselleiro puso en valor este taller de construcción de embarcaciones de madera y el oficio de la ‘carpintería de ribeira’, que “requiere de un proceso artesanal minucioso y de un conocimiento riguroso de la materia”.

 Por ello, elogió el saber hacer de los profesionales de esta actividad, llena de tradición, y combinada con las ventajas de la innovación.

 Al respecto, destacó el papel de la Asociación Galega de Carpintería de Ribeira. Según subrayó, este patrimonio hace de Galicia “un referente” en esta actividad, que tiene “un gran potencial” para la economía gallega y, además, es sostenible y respetuosa con el medio ambiente, por lo que es un oficio tradicional “con futuro”.

 José González apostó por visibilizar este oficio y destacó acciones como los encuentros de embarcaciones tradicionales, que cuentan con apoyo de la Xunta.

 Este apoyo se enmarca en la hoja de ruta del Gobierno gallego para apoyar la artesanía como motor económico en el rural, como vertebrador del territorio y con potencial para el emprendimiento. 

