A Xunta destaca a importancia para o desenvolvemento rural do programa europeo Leader
A conselleira do ramo, María José Gómez, asegura que esta iniciativa comunitaria “periga” coa nova PAC
A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacou este mércores a importancia para o desenvolvemento local do programa europeo Leader, que “periga” coa proposta da Unión Europea para a nova Política Agraria Común (PAC) 2028-2034.
Así o sinalou Gómez nunha visita á empresa de fabricación de maquinaria Ramiro Vila, no municipio lucense de Monforte de Lemos, que recibiu en 2024 máis de 75.000 euros para a adquisición dun equipo robotizable para incrementar a súa produtividade e aforrar custos de produción.
A conselleira aproveitou para reivindicar a necesidade deste plan, cuxo financiamento “periga” xa que a proposta de PAC supón o “desmantelamento” do modelo actual baseado en dous piares con dous fondos diferenciados que permiten asegurar a renda dos agricultores e fomentar o desenvolvemento do eido rural, tal como dixo.
Por iso, María José Gómez insistiu en que estes fondos europeos son “esenciais” para Galicia, onde se aplican directamente nos concellos destas contornas para fixar poboación e crear emprego.
Por outra banda, Gómez e o alcalde do tamén municipio lucense de Castro de Rei, Francisco Balado, visitaron as obras na parroquia de Triabá que permitirán crear unha rede de 30 novos camiños rurais na zona de concentración parcelaria. Este proxecto conta cun investimento da Xunta superior aos 4,2 millóns de euros nun plan de financiamento ata 2028.
Así, a titular autonómica de Medio Rural supervisou o inicio dos traballos, que están cofinanciados polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e inclúen a construción de canles de drenaxe, obras de paso e balsas de decantación.
Con estas obras habilitaranse máis de 27,6 quilómetros de novos camiños, ademais de trece canles e outras actuacións.