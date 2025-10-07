O Congreso levanta parte do bloqueo a debater a lei para o traspaso da AP-9 a Galicia
O BNG reivindica lograr que o PSOE se “mova” e haxa avances, mentres o PPdeG fala de “vitoria pírrica”
O debate en Madrid da lei impulsada desde Galicia para a transferencia da titularidade da AP-9 albíscase máis preto após o desbloqueo parcial acometido este martes, tendo en conta que a Mesa do Congreso decidiu pechar o prazo das emendas de totalidade do proxecto de lei.
En concreto, o órgano de goberno da Cámara Baixa pechou o prazo de emendas de totalidade, que deberán levar un texto alternativo porque non bastará con pedir a súa retirada. Segue aberto, aínda así, o período de presentación de emendas parciais ao articulado da proposición de lei.
O encargado de anticipar este paso foi o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, quen reivindicou que é a súa formación a que logrou o “desbloqueo” da tramitación.
“Conseguimos que o PSOE se movese”, proclamou Rego, quen explicou que, se non hai emendas de totalidade, o prazo para as parciais “sería a próxima semana”. O obxectivo dos nacionalistas, incidiu Rego, é que o proxecto lexislativo “tramítese canto antes” e que poida debater antes de que finalice o actual período de sesións, é dicir, antes de que finalice o ano.
Menos optimista foi o PP deG e o deputado na Cámara Baixa, Celso Delgado, lamentou “a prórroga número 59, desde que Pedro Sánchez chegou á Moncloa, ao prazo de presentación de emendas” á proposición de lei.
Seis anos de estancamento
En total, afearon os populares, “xa son case seis anos de bloqueo desde que en decembro de 2019 dese inicio a tramitación desta proposición na Cámara Baixa”.
Así, remarcou que os populares continuarán insistindo “en que debe pecharse o prazo de presentación de emendas parciais”, porque “só deste xeito” a proposición poderá ser debatida na Comisión de Transportes, onde se deberá reunir un relatorio e tomar unha decisión sobre iso.
Celso Delgado tamén mostrou a súa “sorpresa” porque o BNG “pretenda asumir o protagonismo dun cambio de postura que non é así”.
“O BNG é un socio habitual nas posturas do Goberno de Sánchez e, polo tanto, é responsable de que sigamos nesta situación: sen traspaso nin gratuidade”, afeou.
Este asunto chegou á Cámara galega, onde os grupos se situaron após a reunión da Xunta de Portavoces.
Así, preguntada respecto diso, a viceportavoz parlamentaria do PSdeG na Cámara galega, Lara Méndez, asegurou que a súa formación ten unha folla de ruta “moi clara” sobre esta infraestrutura que “afecta directamente o peto” dos galegos e que pasa por lograr a súa gratuidade.
A Mesa da Cámara Baixa decidiu pechar o prazo de emendas de totalidade do proxecto da norma
Méndez subliñou que o Goberno de Pedro Sánchez traballa para “resolver os problemas” orixinados polo PP, coa prórroga da concesión autorizada polo Goberno de José María Aznar.
Ademais, sostivo que, “na medida do posible”, se se pode “favorecer tamén” o traspaso a Galicia da titularidade da vía, “benvido sexa”. Todo iso antes de lembrar que “o PP o puido facer e non o fixo”.
Pola súa banda, a nacionalista Olalla Rodil puxo en valor o traballo de Rego no Congreso para “desbloquear” unha lei que contou co apoio unánime da Cámara galega e sostivo que, en paralelo, o Goberno debe facer valer a resolución da Comisión Europea que apuntou á ilegalidade da prórroga da concesión e declarar a nulidade da concesión.
O portavoz parlamentario do PPdeG, Alberto Pazos, falou de “vitoria pírrica” ao lembrar que segue vivo o prazo para presentar emendas parciais e advertiu de que, para iso, o BNG vaia a apoiar unha lei de mobilidade que “elimina 26 paradas en 22 concellos”.