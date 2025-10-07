Mi cuenta

Galicia

La economía gallega creció un 2,5% en el segundo trimestre del año

El informe elaborado por el Foro Económico de Galicia constata un aumento del empleo femenino

Efe
07/10/2025 22:28
Miembros del Foro durante la presentación, este martes, del informe sobre la coyuntura económica de Galicia
Miembros del Foro durante la presentación, este martes, del informe sobre la coyuntura económica de Galicia
Xurxo Martínez (Efe)

La economía gallega registró un crecimiento de 2,5% en el segundo trimestre de este año, un poco menos que en el conjunto del Estado (3,1%), pero por encima de la media de la Unión Europea (UE), y aumentó el empleo femenino, según datos divulgados este martes por el Foro Económico de Galicia comparativos al mismo período del año anterior.

 El órgano integrado por economistas y académicos señala en su informe trimestral de coyuntura el “equilibrio” alcanzado en el segundo trimestre entre la demanda interna, con un aumento del consumo y de las inversiones tanto públicas como privadas, así como de la externa, con una desaceleración de las exportaciones.

 El director del Foro, el economista Santiago Lago, pronosticó que de seguir el actual ritmo de crecimiento, a finales de año podría situarse en alrededor del 3% interanual, lo que favorece una reducción del déficit público, aunque advirtió de la “preocupación” por el aumento de los precios de la vivienda.

 El coordinador del informe, el también economista Fernando González Laxe, observó el “dinamismo prolongado” y el “crecimiento constante” de la economía gallega en los últimos trimestres que le permite converger con Europa.

 Ese impulso obedece en parte a los efectos de la inversión de los fondos europeos Next Generation y “en menor medida al consumo de los hogares”, señaló González Laxe, quien preconizó mejorar el poder adquisitivo de la población para fomentar el crecimiento. En Galicia, “la remuneración de los asalariados es menor que el excedente bruto de explotación” de las empresas, observó, al precisar que “hay más porcentaje de beneficio que de salarios”.

 También señaló que la remuneración horaria efectiva por trabajador es de media 22,7 euros, por debajo de los 26,2 euros en el conjunto de España y de 29,7 euros en la UE.

 González Laxe especificó que el aumento salarial en el Estado fue superior al de la comunidad en los últimos años y sugirió que un aumento salarial podría incrementar la renta de la población y contribuiría a afianzar el consumo interno y la inversión, y consideró que puede hacerse “sin alterar la inflación ni los movimientos de las empresas” porque “hay margen” de maniobra. 

