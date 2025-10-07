Gadis relanza su programa educativo Alimentes con nuevos contenidos inclusivos y una unidad sobre compostaje

Gadis relanza su programa educativo Alimentes

Supermercados Gadis pone en marcha una nueva edición de su programa educativo Alimentes, con el objetivo de seguir fomentando entre los más jóvenes una alimentación equilibrada, el consumo responsable y el respeto por el medioambiente.

En esta edición, el proyecto incorpora contenidos adaptados para niños y niñas con necesidades educativas especiales, además de una unidad didáctica dedicada al compostaje, que refuerza el bloque medioambiental del programa.

“Nuestro objetivo es apoyar a las familias y a la comunidad educativa para que los niños y niñas de hoy aprendan a comer bien y sean conscientes de la responsabilidad que tienen al elegir los alimentos, tanto para su salud como para la del planeta. Creemos que la semilla del cambio se planta durante la infancia”, explican desde Gadis. Educación en valores saludables y sostenibles

Alimentes ofrece catorce unidades didácticas con materiales elaborados por profesionales de la educación, dirigidos a alumnado de la segunda etapa de Educación Infantil y de Educación Primaria. Todos los contenidos están adaptados a los currículos oficiales de Galicia y Castilla y León en las materias de Ciencias Naturales, Sociales y Educación Física.

A través de recursos digitales —textos, vídeos, fichas interactivas y juegos— los escolares pueden seguir la cadena alimentaria desde el origen, visitando virtualmente una lonja, un huerto o una explotación ganadera, además de conocer el funcionamiento de un supermercado.

Entre los materiales destaca la unidad del Plato Alimentes, basada en el modelo del Plato de Harvard, que enseña a los alumnos las proporciones y categorías adecuadas de alimentos para elaborar menús equilibrados. Visitas presenciales y aprendizaje práctico

El programa se completa con visitas educativas a supermercados Gadis, donde los escolares recorren las secciones de producto fresco —pescadería, frutería y carnicería— y aprenden la importancia de los productos de temporada y proximidad.

Los centros que deseen participar pueden inscribirse y gestionar las visitas a través de la plataforma digital del programa (www.gadis.es/alimentes/).

Compromiso con la inclusión y la sostenibilidad

La accesibilidad es una de las prioridades de Gadis dentro de su política de Responsabilidad Corporativa, y este curso se refuerza con la adaptación de los contenidos para alumnado con necesidades educativas especiales.

La nueva unidad sobre compostaje busca además acercar de forma práctica la gestión de los residuos orgánicos y la reutilización de recursos, promoviendo la conciencia ambiental desde edades tempranas. Más de dos décadas de educación en hábitos saludables

Con más de veinte años de trayectoria, Alimentes se ha consolidado como un recurso educativo de calidad que complementa la labor de docentes y familias. En el curso 2024-2025 llegó a más de 26.500 niñas y niños de Galicia y Castilla y León.

Como incentivo, los centros que completen el itinerario interactivo recibirán un kit del Plato Alimentes y podrán participar en el sorteo de cinco packs de tablets entre los colegios participantes.