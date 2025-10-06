Incendio en A Chavasqueira EP

Las termas de A Chavasqueira, en Ourense, se inaugurarán este lunes por la tarde y se abrirán al público a partir de este martes, seis años después del incendio que calcinó sus instalaciones y a pocos días de la celebración del juicio.

En concreto, el juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Ourense entre el 14 y el 15 de octubre contra los dos acusados por un delito de incendio con peligro para la vida y la integridad física de las personas

El incendio se produjo la noche del 24 de abril de 2019, y arrasó por completo las instalaciones del complejo termal, ubicado a orillas del río Miño. Tras recibir un aviso de uno de los empleados de las instalaciones, se desplazaron a la zona doce bomberos y tres efectivos de refuerzo del cuerpo, con dos vehículos autobomba.

Sin embargo, al llegar solo pudieron evitar su propagación tras certificar un fuego que estaba totalmente desarrollado en instalaciones de madera. Inicialmente, el fuego apuntaba a un cortocircuito, pero se acabó determinando su intencionalidad, y en octubre de 2020 se detuvo a dos sospechosos que fueron acusados de un supuesto delito de incendio con peligro para la vida y la integridad física de las personas.

A la inauguración, prevista para las 19.00 horas de este lunes, acudirán el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y representantes de la empresa concesionaria, Ibernisha SL.