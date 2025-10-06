Mi cuenta

Israel deporta a Grecia a la activista coruñesa de la flotilla

Sandra Hurtado viajará de allí hasta Madrid con los demás españoles en un vuelo fletado por el Gobierno que despegará a medianoche

Abel Peña
Abel Peña
06/10/2025 13:43
Manifestacion contra la guerra de Gaza en Santiago
Manifestacion contra la guerra de Gaza en Santiago
Lavandeira jr

La activista coruñesa Sandra Hurtado, que participó en la Goblal Summud Flotilla, ya ha sido liberada por las autoridades israelíes y deportada a Grecia. Según fuentes legales, a última hora de la noche de ayer, el cónsul confirmó que se encontraba bien, y que todos los españoles serían deportados a Grecia. 

Se esperaba que llegaran a Grecia a mediodía, de manera que deben encontrarse ya en territorio europeo. Entre ellos se encuentra la conocida activista Greta Thunberg.

El Ministerio de exteriores está organizando otro vuelo que saldría a medianoche hacia Madrid, de manera que en un día Hurtado podría estar de vuelta en Santiago, donde reside. Abogada de profesión, Hurtado trabaja para la Fundación Terrum. 

