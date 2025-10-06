Galicia rechaza condonar la deuda porque “no mejora la sostenibilidad”

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras el Consello da Xunta Lavandeira Jr (Efe)

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, explicó que la Xunta rechaza el anteproyecto de ley de condonación de la deuda porque “no mejora la sostenibilidad” de las comunidades y volvió a reclamar que se negocie un nuevo modelo de financiamiento.

Así lo trasladóeste lunes en rueda de prensa tras el Consello da Xunta, que presidió ante la ausencia del presidente, Alfonso Rueda, que pasará esta semana unos días de descanso.

Según destacó Calvo, el Gobierno gallego rechaza esta medida porque “no se perdona la deuda a las comunidades”, sino que la pagan “entre todos”.

“Es una medida injusta y que se aplica con criterios arbitrarios y no técnicos”, reiteró. En esta línea, insistió en que Galicia “está en contra” porque “no se va a traducir en una mayor capacidad de gasto” y subrayó que “no cumple con el fin para el que supuestamente fue concedida”.

“No va a reforzar ni a mejorar la sostenibilidad financiera de las comunidades. Reclamamos que se negocie un nuevo modelo de financiamiento según las características de cada comunidad”, aseveró.

Así lo señala un informe sobre las alegaciones de la Xunta ante el trámite de audiencia de este anteproyecto y en el que se argumenta que los criterios utilizados por el Ejecutivo central para defender la “mal llamada” condonación de la deuda, ya que para la Administración autonómica se trata de una “mutualización”, “no mejora la solvencia ni la capacidad de gasto” de las comunidades.

Y es que, según trasladó la Xunta, en el caso de Galicia la ciudadanía pasaría a asumir la deuda generada en mayor parte por otras comunidades y tendría que asumir “unos 600 millones de euros de deuda con sus correspondientes intereses”.

Calvo recordó que ahora se acaba el plazo para presentar alegaciones y, tal y como manifestó el Gobierno gallego “desde el primer día”, están “en contra” y llega el momento de “ponerlo negro sobre blanco y presentar esas alegaciones”.

“Que quede claro que la postura de la Xunta es en contra porque el debate se vendía como una capacidad mayor para la Xunta para tener más financiación y la propuesta del Gobierno queda acreditado que no se va a incrementar.

El objetivo que nos habían contado no es cierto”, aseveró el conselleiro. Sobre si se prevé activar la vía judicial, Calvo apuntó que ahora esperarán a que el Gobierno “atienda estas alegaciones” y cuando tome esa decisión “la Xunta tomará la decisión que crea conveniente”.

“Somos conscientes de los recursos que tenemos a nuestra disposición, no nos pronunciamos en este momento, pero no cerramos la puerta a tomar otro tipo de decisiones”, manifestó.

