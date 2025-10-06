Calvo asume el despacho de los asuntos del presidente Rueda, que estará unos días de descanso

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras una reunión del Consello da Xunta Archivo El Ideal Gallego

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes el decreto por el que se encarga el despacho de los asuntos de la Presidencia de la Xunta al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

Asumirá estas responsabilidades durante una semana, dado que el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, se toma unos días de descanso.

Diego Calvo se encargará, así, ya en esta jornada, de dirigir el Consello de la Xunta, la reunión semanal que el Ejecutivo gallego mantiene de forma habitual los lunes.

Fuentes del Gobierno autonómico informaron este domingo de que Alfonso Rueda pasará "unos días de descanso, sin actividad pública" tras cancelar en agosto sus vacaciones familiares ante la ola de incendios que afectó a Galicia, especialmente a la provincia de Ourense y también al sur de Lugo.

Calvo ya ha sido el sustituto habitual de Alfonso Rueda durante otras ausencias del mandatario autonómico a causa de viajes institucionales.