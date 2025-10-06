Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Calvo asume el despacho de los asuntos del presidente Rueda, que estará unos días de descanso

Ep
06/10/2025 11:21
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras una reunión del Consello da Xunta
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras una reunión del Consello da Xunta
Archivo El Ideal Gallego

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes el decreto por el que se encarga el despacho de los asuntos de la Presidencia de la Xunta al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

Asumirá estas responsabilidades durante una semana, dado que el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, se toma unos días de descanso.

Diego Calvo se encargará, así, ya en esta jornada, de dirigir el Consello de la Xunta, la reunión semanal que el Ejecutivo gallego mantiene de forma habitual los lunes.

Fuentes del Gobierno autonómico informaron este domingo de que Alfonso Rueda pasará "unos días de descanso, sin actividad pública" tras cancelar en agosto sus vacaciones familiares ante la ola de incendios que afectó a Galicia, especialmente a la provincia de Ourense y también al sur de Lugo.

Calvo ya ha sido el sustituto habitual de Alfonso Rueda durante otras ausencias del mandatario autonómico a causa de viajes institucionales.

Te puede interesar

Una bicicleta y un patinete circulando por la acera

Más de 50 multas a ciclistas y conductores de VMP por incumplir la normativa
Redacción
Primera parada de Finexit, esta mañana, en el IES Urbano Lugrís

La nave espacial de la educación financiera que inicia en A Coruña su ruta por 110 ciudades
Dani Sánchez
Belén do Campo, Pablo González Cacheiro y Begoña Freire, en Oza

La Xunta inicia las obras de la pasarela bajo la vía del tren en Oza dos Ríos
Redacción
Arquitectura efímera

A Coruña acogerá este fin de semana el primer festival de arquitectura efímera de Galicia
Abel Peña