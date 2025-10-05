El PPdeG gana terreno local: arrebata más alcaldías que todos los demás partidos juntos

Junta directiva provincial del PP de Lugo el pasado septiembre, en la que participó Alfonso Rueda - PEDRO ELISEO AGRELO TRIGO (EFE)

El PP gallego es el partido que más terreno municipal ha ganado desde que se constituyeron las corporaciones locales a las que dieron pie las últimas elecciones municipales de mayo de 2023. En poco más de dos años ha sumado más alcaldías nuevas que el resto de formaciones juntas en Galicia y, a día de hoy, dirige 158 gobiernos locales, más de la mitad de los que corresponden a los 313 municipios de la comunidad.

En total, desde que en junio de 2023 se constituyeron las corporaciones municipales, más de una treintena de ayuntamientos cambiaron de regidor (algunos en más de una ocasión, lo que aproxima a 40 los relevos) y en casi una veintena no solo hubo un cambio de caras dentro del mismo partido, sino que el bastón municipal de mando pasó a una fuerza distinta.

En concreto, de las 17 ocasiones en las que hubo o está pendiente un cambio de partido (en Ribeira está pendiente de materializarse el relevo), una docena se debieron a mociones de censura (que han pegado un acelerón tras el cambio legislativo que validó el apoyo de ediles tránsfugas el pasado junio) y otras cinco a otras casuísticas –que incluye un pacto de rotación en O Bolo (Ourense)–.

La mayor parte de los cambios (11, si se incluye la moción de censura de Ribeira, cuyo debate está convocado para el día 13) fueron en beneficio del PP, que, en todo caso, también perdió tres alcaldías, que ahora tiene el PSOE (O Irixo, Viana do Bolo y Noia).

De las que sumaron los populares, la práctica totalidad las perdieron formaciones independientes, aunque también arrebataron al PSdeG alcaldías de localidades como Forcarei y Viveiro, o al BNG Ribeira.

Pero además de mociones de censura, los populares han accedido a alcaldías de independientes, en ocasiones que previamente habían ya militado en el partido, por otras vías, o han dado pasos para ‘desactivarles’ de cara a 2027 (y evitar así una posible fuga de votos), aunque no se pongan al frente del gobierno local.

“Queren acabar comigo”: el discurso más duro de Seoane al perder Carral Más información

Un ejemplo es del de O Valadouro, en Lugo, donde hace poco más de un año la alcaldesa (Udival) dimitió y alegó “total pérdida de confianza” en los que hasta entonces eran sus compañeros de gobierno (socialistas y BNG) antes de ceder la Alcaldía al PP. Asimismo, el pasado fin de semana, el PP llegó a un acuerdo con el alcalde de Sarria, Claudio Garrido (Camiña Sarria). Con este pacto, que incluía una serie de inversiones en la localidad, el alcalde –que anteriormente fue regidor del PSOE– daba por concluido el ciclo político de Camiña Sarria y avanzaba su intención de no presentarse “al 99,99%” de las posibilidades.

Más allá de operaciones para cambiar el color de los gobiernos, todos los partidos están trabajando internamente para renovarse, consolidar equipos e incluso dar relevos, como ocurrió en Carballo esta semana con la salida de Evencio Ferrero.