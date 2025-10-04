Muere un motorista en un accidente múltiple con varios heridos más en Vigo

Emergencias 112 -

Un motorista falleció este viernes al verse implicado en un accidente múltiple mientras circulaba por la PO-552, a su paso por la parroquia viguesa de Oia.

Según reporta el 112 Galicia, hasta cuatro personas más han resultado heridas con pronóstico grave como consecuencia de este choque entre varios vehículos que se produjo en torno a las 23:20 horas.

Varias llamadas de particulares alertaron de lo sucedido y movilizaron un amplio operativo para atender a los afectados, aunque desde un primer momento indicaron que el hombre que viajaba a bordo de la moto podría estar ya fallecido.

Los equipos de emergencias sanitarias desplazados al lugar del siniestro confirmaron este supuesto y necesitaron de la intervención de los Bomberos de Vigo para acceder al interior de uno de los coches en los que se hallaba todavía atrapada una persona y excarcelarla.

De acuerdo con la información facilitada por el 112, el accidente tuvo lugar cuando un turismo impactó contra una motocicleta, que terminó colisionando con otro coche, en el que no se registraron heridos.