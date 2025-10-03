Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Galicia, Asturias e Castela e León piden xuntas a supresión de peaxes

As actuacións das tres comunidades fronte a Transportes no referente á AP-9 e á AP-66 serán agora coordinadas

Efe
03/10/2025 22:14
Varios vehículos pagan nunha peaxe da AP-9 en Bergondo
Varios vehículos pagan nunha peaxe da AP-9 en Bergondo - Arquivo El Ideal Gallego

Os gobernos autonómicos de Galicia, o Principado de Asturias e Castela e León traballarán de forma coordinada para solicitar ao Ministerio de Transportes a supresión das peaxes das autoestradas AP-66 e AP-9, cuxas prórrogas foron declaradas ilegais de acordo a un recente ditame da Comisión Europea.

 O conselleiro de Movilidad, Medio Ambiente e Xestión de Emerxencias do Principado, Alejandro Calvo, avanzou este venres, nunha entrevista na TPA, que a partir de agora as comunicacións co Ministerio de Transportes, “na medida do posible, van ser coordinadas” entre as tres comunidades autónomas.

Ultimato

A Comisión Europea deu o pasado mes de xullo un ultimato a España no que advertía de que levaría ao Estado membro do bloque comunitario ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea se non modifica as concesións das peaxes das autoestradas AP-9, en Galicia, e AP-66, que unha Asturias e Castela e León, porque ao seu entender son contrarias ás normas europeas de licitación pública.

 España estendeu no ano 2000, durante o Goberno do presidente popular José María Aznar, as concesións á Autoestrada do Atlántico (AP-9) e á AP-66 por u ntotal de 25 e 29 anos, respectivamente, e con posterioridade vendeu as concesionarias sen abrir un proceso de licitación nin publicalo no Diario Oficial da UE, tal como esixe a directiva sobre contratos públicos, de acordo ao ditame da Comisión.

Recurso de Transportes

O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible presentou a mediados do pasado mes de setembro un recurso fronte ao procedemento de infracción, e o secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, advertiu recentemente de que o rescate ou a modificación da concesión dunha peaxe de autoestrada ten “unhas implicacións xurídicas e económicas milmillonarias”.

 O conselleiro asturiano avanzou que as actuacións ao redor deste controversial asunto serán a partir de agora “coordinadas” con Galicia “por razóns análogas” e con Castela e León porque é a outra comunidade pola que pasa a AP-66, “en primeiro lugar para solicitar información adicional sobre o expediente”.

 Calvo lembrou que a supresión da peaxe do Huerna é unha reclamación de toda a sociedade asturiana e confiou en que a mobilización convocada para o próximo 17 de outubro en Oviedo sexa “un éxito”. Unha situación similar vive Galicia, onde a gratuidade da AP-9 une a todo o arco político parlamentario. 

Te puede interesar

Foro la Toja

El VII Foro La Toja apuesta por una Europa competitiva y preparada ante los retos mundiales
Fátima Pérez
Una nube de humo se levanta en ciudad de Gaza tras un bombardeo israelí

Hamás acepta el plan de paz de Trump y liberará a los rehenes
Agencias
Juan Carlos Escotet interviene durante un acto

La agencia Moody’s aumenta dos escalones el rating de Abanca hasta la categoría A
ep/redacción a coruña
Una mujer se somete una mamografía en un hospital de Córdoba

El Defensor del Pueblo andaluz investigará de oficio los fallos en el cribado del cáncer
EFE