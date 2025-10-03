Galicia, Asturias e Castela e León piden xuntas a supresión de peaxes
As actuacións das tres comunidades fronte a Transportes no referente á AP-9 e á AP-66 serán agora coordinadas
Os gobernos autonómicos de Galicia, o Principado de Asturias e Castela e León traballarán de forma coordinada para solicitar ao Ministerio de Transportes a supresión das peaxes das autoestradas AP-66 e AP-9, cuxas prórrogas foron declaradas ilegais de acordo a un recente ditame da Comisión Europea.
O conselleiro de Movilidad, Medio Ambiente e Xestión de Emerxencias do Principado, Alejandro Calvo, avanzou este venres, nunha entrevista na TPA, que a partir de agora as comunicacións co Ministerio de Transportes, “na medida do posible, van ser coordinadas” entre as tres comunidades autónomas.
Ultimato
A Comisión Europea deu o pasado mes de xullo un ultimato a España no que advertía de que levaría ao Estado membro do bloque comunitario ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea se non modifica as concesións das peaxes das autoestradas AP-9, en Galicia, e AP-66, que unha Asturias e Castela e León, porque ao seu entender son contrarias ás normas europeas de licitación pública.
España estendeu no ano 2000, durante o Goberno do presidente popular José María Aznar, as concesións á Autoestrada do Atlántico (AP-9) e á AP-66 por u ntotal de 25 e 29 anos, respectivamente, e con posterioridade vendeu as concesionarias sen abrir un proceso de licitación nin publicalo no Diario Oficial da UE, tal como esixe a directiva sobre contratos públicos, de acordo ao ditame da Comisión.
Recurso de Transportes
O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible presentou a mediados do pasado mes de setembro un recurso fronte ao procedemento de infracción, e o secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, advertiu recentemente de que o rescate ou a modificación da concesión dunha peaxe de autoestrada ten “unhas implicacións xurídicas e económicas milmillonarias”.
O conselleiro asturiano avanzou que as actuacións ao redor deste controversial asunto serán a partir de agora “coordinadas” con Galicia “por razóns análogas” e con Castela e León porque é a outra comunidade pola que pasa a AP-66, “en primeiro lugar para solicitar información adicional sobre o expediente”.
Calvo lembrou que a supresión da peaxe do Huerna é unha reclamación de toda a sociedade asturiana e confiou en que a mobilización convocada para o próximo 17 de outubro en Oviedo sexa “un éxito”. Unha situación similar vive Galicia, onde a gratuidade da AP-9 une a todo o arco político parlamentario.