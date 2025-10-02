La Xunta destaca el crecimiento de la matrícula de FP en todas las provincias y en la mayoría de ramas profesionales

Estudiantes FP - GVA

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha subrayado el crecimiento de la matrícula de las enseñanzas de FP en todas las provincias y en la mayor parte de las familias profesionales este curso académico 2025-26.

Lo ha hecho este jueves, día 2, en una visita al Centro Integrado de FP CIFP Paseo das Pontes, en A Coruña, donde ha reivindicado la apuesta de la Xunta por una formación "altamente tecnificada y cualificada", con una oferta diseñada "a la medida de cada ciudadano". Hecho que, ha apuntado, se refleja en un nuevo récord de 71.229 estudiantes, un 3,5% más que el curso pasado.

El titular de Educación también ha puesto en valor la cooperación con el tejido socio-económico y con los agentes locales para el diseño de una oferta amplia y variada así como la introducción de nuevas vías de formación "innovadoras y pioneras de Galicia" enfocadas a "dar más oportunidades" a las personas para mejorar su calificación y abrirse puertas al mercado laboral.

Entre las novedades, ha destacado las formaciones aceleradas, una experiencia piloto concentrada en un período de entre cuatro y seis meses de duración que arranca por primera vez este curso con 162 personas matriculadas en el primer turno que va de septiembre a enero.

Tal y como ha avanzado el conselleiro, a final de este año se abrirá de nuevo la matrícula para el segundo turno de formación que corresponde al período enero-junio.