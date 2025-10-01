Los consulados sufren colapso ante el fin del plazo para optar a la nacionalidad el día 22

Miranda, este miércoles, en el Parlamento de Galicia - Lavandeira Jr (Efe)

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, advirtió de que hay consulados de España “en todo el mundo absolutamente colapsados” ante la finalización del plazo, el próximo 22 de octubre, para optar a la nacionalidad española conforme a la ley de memoria democrática.

Por ello preguntaba la diputada del PSdeG Silvia Longueira en comisión parlamentaria, donde el titular de la Xunta en materia de emigración compareció para dar cuenta de la estrategia ‘Galicia Retorna’, con el objetivo de favorecer el retorno de 30.000 personas hasta 2026, meta que el diputado del BNG Daniel Castro vio “realista”.

Por su parte, el popular Víctor Manuel Baladrón reivindicó que Galicia “está cumpliendo” en materia de retorno, pero criticó que el Gobierno central “no acompaña”, en cuestiones relativas a burocracia y fiscalidad, entre otras.

Ausencia del Estado

“El primero que tenía que estar ahí tendría que ser la administración del estado, porque las comunidades tenemos competencias pero muy limitadas”, subrayó Rodríguez Miranda.

Más adelante, también se preguntó “cómo es que el Estado no aporta fondos” y “no colabora con las comunidades” en este ámbito.

En la comisión, el dirigente gallego destacó que lo que trata el Ejecutivo autonómico es de “crear un clima favorable” para el regreso de gallegos a la comunidad y apuntó cifras de los últimos años para valorar el efecto de las políticas de la Xunta.

Por su parte, el nacionalista Daniel Castro advirtió de que “hay que ver cuánta gente marcha”, también con emigración dentro del Estado y sobre todo por parte de gente joven.

En su turno, la socialista Silvia Longueira señaló al posible “aluvión” de solicitudes por los “bastantes miles de gallegos que podrían estar” en el trámite de solicitar la nacionalidad conforme a la ley de memoria democrática.

“Nosotros decimos bienvenidos”, le contestó el responsable de Emigración. “Pero también le digo, hicieron una chapuza”, añadió, en referencia a la ley de memoria democrática.

Al respecto, Rodríguez Miranda entiende que fue un mecanismo con “gran carga ideológica” y para “hacerlo por la puerta de atrás”. Frente a esto, remarcó que el PP apostaba por una ley de nacionalidad.