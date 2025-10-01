Mi cuenta

Galicia

Estos son los domingos y festivos en que los comercios gallegos podrán abrir durante el año 2026

Ep
01/10/2025 16:05
Los mencionados días tendrán la condición de hábiles durante el año 2026 - EFE

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la orden por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2026.

En concreto, son el 4 y el 11 de enero, el 2 de abril, el 26 de julio, el 15 de agosto, el 29 de noviembre, y el 6, el 13, el 20 y el 27 de diciembre.

La orden está firmada por el conselleiro de Emprego, José González, y se dictó después de consultar a los agentes socioeconómicos determinados por ley, teniendo en cuenta el interés general del comercio y de los consumidores. Los mencionados días tendrán la condición de hábiles durante el año 2026.

