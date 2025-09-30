El Parlamento reclama al Gobierno central negociar con Ryanair para que evite “aislar” a Galicia

Varios pasajeros suben a un avión de Ryanair - Archivo El Ideal Gallego

El Parlamento gallego aprobó, sin votos en contra, una iniciativa del BNG, enmendada por el PPdeG, para reclamar al Gobierno central que inicie las negociaciones “urgentes” con la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair con el objetivo de eliminar el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto para Santiago de Compostela y mantener su nivel operativo en este aeropuerto como en el de Vigo “y así evitar el aislamiento aéreo de Galicia”.

La proposición no de ley aprobada en la comisión de Ordenación Territorial, que contó con la abstención de los diputados del PSdeG y el apoyo del resto de grupos, también demanda “con la misma finalidad” la intervención “conjunta y urgente” de los Ministerios de Transportes y de Trabajo y que, en todo caso, “se realicen en Santiago de Compostela y no en Madrid las negociaciones del ERE anunciado por la empresa”.

El diputado del BNG Paulo Ríos defendió esta iniciativa que incluía otro punto para instar a impulsar la cooperación entre las diferentes administraciones públicas para “articular un sistema aeroportuario gallego integral”, pero fue rechazado por los votos en contra del PPdeG.

En su intervención, Ríos advirtió de que las administraciones públicas deben “jugar su papel acorde con sus capacidades y competencias” por lo que corresponde actuar a los ayuntamientos –A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo–, a la Xunta y al Gobierno central.

La decisión de Ryanair de reducir su actividad en Galicia y el ERE anunciado para su personal en el aeropuerto de Santiago de Compostela-Rosalía de Castro tiene no solo una consecuencia laboral inmediata, sino que afecta a un centenar de trabajadores y deja a la comunidad “en riesgo de aislamiento aéreo”, opinó.

“Decisiones injustificadas”

Por eso, el diputado nacionalista consideró que el Ejecutivo autonómico debe defender los servicios aeroportuarios ante las “decisiones injustificadas” de Ryanair y no derivar la responsabilidad en Aena, gestora de los aeropuertos españoles, ya que “el problema no son las tasas” que este gestor de tráfico aéreo estatal ha incrementado y que la aerolínea pone de “disculpa” para su “chantaje” a las administraciones.

Pero el diputado del PPdeG Gonzalo Trenor apuntó a un conflicto económico entre la aerolínea irlandesa y Aena que “tiene como rehenes a los gallegos” e instó, de esta manera, al Gobierno central a “tomarse en serio sus competencias” y a buscar una solución, en lugar de derivarla a la comunidad autónoma y los municipios.

También dijo que los ayuntamientos pueden “hacer algo y hablar entre ellos” para facilitar la coordinación y la planificación conjunta que necesitan los tres aeropuertos gallegos que “no están funcionando como deberían funcionar”, admitió el diputado popular.

Por su parte, el diputado del PSdeG Aitor Bouza mostró su “rechazo absoluto” al ERE “injustificado” anunciado por la aerolínea de bajo coste y coincidió en que cada administración tienen que actuar “dentro de sus competencias”, en particular la Xunta de Galicia, que debe promover una política aeroportuaria integral para la comunidad y “dejar de echar balones fuera” a los municipios y al Gobierno central.