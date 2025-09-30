Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

A Xunta e o TSXG avalían implantar a lei de eficiencia xudicial en Galicia

Calvo e Picatoste abordan as accións previstas, centradas no persoal, a tecnoloxía e as sedes xudiciais

Ep
30/09/2025 22:34
Calvo e Picatoste, durante a súa reunión deste martes na Coruña
Calvo e Picatoste, durante a súa reunión deste martes na Coruña - Cabalar

O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, e o presidente do Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), Ignacio Picatoste, presidiron este martes a Comisión Mixta de Xustiza entre Xunta e TSXG, na que avaliaron a implantación da lei de eficiencia xudicial en Galicia.

 Na reunión, abordouse tanto o estado da aplicación da lei de eficiencia xudicial en Galicia como as próximas actuacións previstas, centradas na organización do persoal e na adaptación das sedes xudiciais e dos sistemas tecnolóxicos ao novo modelo organizativo. Segundo sinalou Diego Calvo, Galicia continúa avanzando na implantación de lei estatal, despois de ser a primeira comunidade na publicación, a comezos deste mes, das relacións dos postos de traballo da fase III, das sedes xudiciais das sete grandes cidades.

 Así, lembrou que desde o pasado 1 de xullo xa se finalizou a posta en marcha da fase I da normativa en 38 partidos xudiciais dos 45 existentes en Galicia e esta fase III terá que estar finalizada o 31 de decembro para a posta en servizo o vindeiro 2 de xaneiro.

 Neste marco de acción, completarase a reorganización do persoal ao longo de outubro, colocarase nova sinalización en todos os edificios xudiciais e dotaranse de novas salas multiúsos, con equipos de declaracións ou videoconferencias. Ademais, compilarase información sobre as necesidades dos partidos xudiciais para a súa análise.

O conselleiro de Presidencia destaca o esforzo formativo e económico realizado polo Goberno galego

No que se refire á tecnoloxía, a Xunta sinalou que as aplicacións utilizadas nas oficinas xudiciais están xa adaptadas ás necesidades da fase I e que se está iniciando a análise das necesidades da fase III, coa adecuación dos postos de traballo. 

O conselleiro destacou o esforzo realizado polo Goberno galego na implantación da reforma, tanto nas negociacións coas organizacións sindicais como para informar dos cambios organizativos aos profesionais da Administración de Xustiza.

 Ademais, están a desenvolverse sesións formativas e acompañamentos presenciais para facilitar o manéxo das novas ferramentas tecnolóxicas. A Xunta referiuse “ao impacto económico da reforma estatal que o Goberno galego tivo que asumir sen apenas transferencias do Estado”.

 A Administración autonómica estima un custo de 3,3 millóns para a dixitalización das oficinas, dos que a Galicia transferíronse máis de 1,1 millóns de fondos. 

Ademais, na reorganización dos tribunais e o resto de custos a Xunta estima o custo por encima dos cinco millóns, sufragados “con orzamentos autonómicos sen dotación por parte do Ministerio de Xustiza”. 

Te puede interesar

Varios pasajeros suben a un avión de Ryanair

El Parlamento reclama al Gobierno central negociar con Ryanair para que evite “aislar” a Galicia
EFE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesion de control al Gobierno el 24 de septeimbre en el Congreso

El Presupuesto de 2026 está ya fuera de plazo sin haber iniciado aún los trámites previos
EFE
Los autonomos podrán incrementar sus cotizaciones

La Seguridad Social se plantea rebajar la cuantía de 2.368 euros para aplazar el pago de deudas
EP
Imagen el embalse Abegondo-Cecebre, con varias viviendas al fondo

El TSXG confirma la validez del PXOM de Abegondo, que 'sobrevive' a cuatro demandas
Lucía Tenreiro