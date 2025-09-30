A Xunta e o TSXG avalían implantar a lei de eficiencia xudicial en Galicia
Calvo e Picatoste abordan as accións previstas, centradas no persoal, a tecnoloxía e as sedes xudiciais
O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, e o presidente do Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), Ignacio Picatoste, presidiron este martes a Comisión Mixta de Xustiza entre Xunta e TSXG, na que avaliaron a implantación da lei de eficiencia xudicial en Galicia.
Na reunión, abordouse tanto o estado da aplicación da lei de eficiencia xudicial en Galicia como as próximas actuacións previstas, centradas na organización do persoal e na adaptación das sedes xudiciais e dos sistemas tecnolóxicos ao novo modelo organizativo. Segundo sinalou Diego Calvo, Galicia continúa avanzando na implantación de lei estatal, despois de ser a primeira comunidade na publicación, a comezos deste mes, das relacións dos postos de traballo da fase III, das sedes xudiciais das sete grandes cidades.
Así, lembrou que desde o pasado 1 de xullo xa se finalizou a posta en marcha da fase I da normativa en 38 partidos xudiciais dos 45 existentes en Galicia e esta fase III terá que estar finalizada o 31 de decembro para a posta en servizo o vindeiro 2 de xaneiro.
Neste marco de acción, completarase a reorganización do persoal ao longo de outubro, colocarase nova sinalización en todos os edificios xudiciais e dotaranse de novas salas multiúsos, con equipos de declaracións ou videoconferencias. Ademais, compilarase información sobre as necesidades dos partidos xudiciais para a súa análise.
O conselleiro de Presidencia destaca o esforzo formativo e económico realizado polo Goberno galego
No que se refire á tecnoloxía, a Xunta sinalou que as aplicacións utilizadas nas oficinas xudiciais están xa adaptadas ás necesidades da fase I e que se está iniciando a análise das necesidades da fase III, coa adecuación dos postos de traballo.
O conselleiro destacou o esforzo realizado polo Goberno galego na implantación da reforma, tanto nas negociacións coas organizacións sindicais como para informar dos cambios organizativos aos profesionais da Administración de Xustiza.
Ademais, están a desenvolverse sesións formativas e acompañamentos presenciais para facilitar o manéxo das novas ferramentas tecnolóxicas. A Xunta referiuse “ao impacto económico da reforma estatal que o Goberno galego tivo que asumir sen apenas transferencias do Estado”.
A Administración autonómica estima un custo de 3,3 millóns para a dixitalización das oficinas, dos que a Galicia transferíronse máis de 1,1 millóns de fondos.
Ademais, na reorganización dos tribunais e o resto de custos a Xunta estima o custo por encima dos cinco millóns, sufragados “con orzamentos autonómicos sen dotación por parte do Ministerio de Xustiza”.