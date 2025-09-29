La Xunta amplía el plazo para pedir las ayudas por los incendios hasta el 30 de octubre

Rueda, en los pasillos de San Caetano - EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo autonómico amplía hasta el 30 de octubre el plazo para pedir ayudas por los incendios, un paso que permitirá que los afectados por las llamas de los últimos fuegos registrados en la comunidad puedan solicitar estas prestaciones si lo ven necesario.

Así lo ha trasladado en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que ha garantizado que, en el caso de que fuese preciso volver a ampliar el plazo, la Xunta lo haría.

Además, Rueda ha concretado que ya se pagaron 19 ayudas para viviendas, cuatro para negocios y 13 para 'tecores'.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han trasladado posteriormente que el importe total de esas ayudas supone 1,7 millones de euros, siendo la mayor cuantía (sobre 1,4 millones) la de las ayudas para los daños en inmuebles.

Al tiempo, en la reunión semanal del Consello de la Xunta, se ha acordado activar un plan especial de voluntariado, en principio en la provincia de Ourense, para "colaborar en las tareas de prevención de arrastres" y de alimentación de la fauna silvestre en las zonas incendiadas.

"Vamos a destinar 200.000 euros para estos voluntarios para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. La previsión es que sean alrededor de 700 para trabajar en espacios protegidos de 12 ayuntamientos. Hay previsión de que trabajen cuatro fines de semana (los tres últimos de octubre y el primero de noviembre)", ha indicado.

28 intervenciones

En concreto, serán un total de 28 intervenciones y se organizarán en grupos de 25 voluntarios, "bajo la coordinación y supervisión de agentes ambientales y de personal técnico" de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Los voluntarios se encargarán de distribuir agua y comida en las zonas afectadas por los fuegos para que los animales supervivientes puedan tener alimentos.

También colaborarán en la colocación de acolchados de paja o 'mulching' para crear franjas que impidan la llegada de cenizas a las traídas.