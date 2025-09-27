Galicia pon en marcha as trece titulacións universitarias compartidas con catro centros arxentinos
Educación sinala que estuda axudas para a matrícula gratuíta e o financiamento de parte das estadías
O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunciou este sábado a posta en marcha das primeiras trece titulacións universitarias compartidas entre as tres universidades galegas e catro arxentinas de referencia.
Nunha reunión na Cidade da Cultura compostelá coas autoridades universitarias arxentinas, Rodríguez presentou estes programas de doutoramento.
O conselleiro anunciou ademais que a Xunta está a estudar a posta en marcha dunha liña de apoio económico para contribuír tanto á matrícula gratuíta do alumnado de intercambio como ao financiamento de parte das estadías que teñan que realizar no país de destino.
Segundo Rodríguez, o acordo é “o primeiro froito do ambicioso acordo impulsado pola Xunta e asinado o pasado novembro para a internacionalización do Sistema Universitario de Galicia da man de Arxentina”, país co que hai “vínculos históricos que facilitan este intercambio”.
“O acordo é unha oportunidade única para unir forzas a favor da mellor formación do alumnado e de compartir o talento de ambas as beiras do Atlántico”, remarcou e sinalou que se poderían introducir novas titulacións e estender estas colaboracións a máis países.
O obxectivo é que os alumnos poidan ter un dobre título de grao que os habilite para desenvolver o seu labor profesional tanto na Unión Europea como en Latinoamérica, indicou.
Na reunión participaron os reitores da Universidade de Santiago, Antonio López, e a de Vigo, Manuel Reigosa, mentres que por parte arxentina fixérono, entre outros, o reitor emérito da Universidade Nacional de Tres de Febreiro, Aníbal Alfredo Emilio Yazbeck e a responsable de relacións internacionais da Comisión Nacional de Avaliación e Acreditación Universitaria, Sofía Farizano.
Os primeiros trece programas de doutoramento compartidos impartiranse entre as universidades de Santiago, Vigo e A Coruña e as arxentinas da Prata, Tres de Febreiro, Lombas de Zamora e San Martín.
Avanzar de forma progresiva
Decidiuse empezar polos programas de doutoramento por ser un proceso máis breve, aínda que o obxectivo é avanzar de forma progresiva cara ás titulacións de grao con validez en ambos os países. Os programas serán en Ciencias de Materiais, Investigación Básica e Aplicada en Ciencias Veterinarias, Economía e Empresa, Ciencia e Tecnoloxía Química, Física Nuclear, Ciencias da Educación, Computación, Tecnoloxías da Inforamación e as Comunicacións, Ciencias da Educación e o Comportamento, Comunicación, Nanociencia e Biomedicina e Enxeñería Química.
Está previsto que comecen a funcionar en febreiro de 2026 e establecerase nos próximos meses unha cota de prazas para que o alumnado galego desprácese a Arxentina e viceversa.