Rueda reivindica Galicia como líder en produción de proteínas coa nova planta de Curtis
O mandatario galego destaca que a previsión é que estea plenamente operativa a mediados de 2026
O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado da conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reivindicou este venres a Galicia como unha comunidade líder en produción nacional de proteínas coa nova planta do municipio coruñés de Curtis.
Durante a súa visita ás obras da que será a primeira planta integral de produción de proteínas vexetais de España, promovida pola compañía In Proteins For All, o titular do Executivo galego agradeceu a aposta dunha empresa “con potencia, capacidade e futuro” por Galicia, e subliñou que se trata dun proxecto estratéxico “que hai que apoiar”, tanto para o concello como para toda a comunidade galega.
Investimento
O investimento total, próxima aos 19 millóns de euros, permitirá, segundo destacou Rueda, a creación de 55 empregos directos, a maioría indefinidos.
A nova infraestrutura producirá proteínas a partir de legumes como fabas, garavanzos, lentellas ou chícharos, mediante procesos de biotecnoloxía e química sostible.
Ademais, os subprodutos transformaranse en ingredientes de alto valor engadido para sectores como a acuicultura ou a nutrición de mascotas, convertendo a planta nun exemplo de economía circular.
O presidente destacou que esta iniciativa supón un salto cualitativo para a industria agroalimentaria galega e posiciona a Curtis como “referente nacional na produción de proteínas”, un sector en auxe, en colaboración coa planta veciña de Inleit.
Iniciativa Empresarial
O proxecto foi recoñecido polo Goberno galego como Iniciativa Empresarial Prioritaria en se-tembro de 2023, o que permitiu “reducir á metade os prazos administrativos”.
Alfonso Rueda explicou que a administración autonómica aposta pola innovación, a calidade e a axilidade na tramitación cando se trata de investimentos que reúnen os requisitos de xeración de emprego e “valor engadido”.
Neste sentido, resaltou a importancia de poder transformar as materias primas galegas na comunidade para reter a riqueza e potencial económico.
Así, afirmou que “Galicia Calidade” tamén son este tipo de proxectos con futuro “que fan que o talento que hai aquí retéñase” e que se converten en “polos de atracción” doutras empresas.
Oficina Económica de Galicia
O mandatario autonómico destacou, tamén, o traballo da Oficina Económica de Galicia, que foi recentemente presentada en Xapón, que “acompañou aos promotores desde o primeiro momento”, e as novas liñas de apoio á innovación postas en marcha polo Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) –incluíndo IA360, Igape Innova e Ticket Innova–, que están dirixidas a aquelas empresas que apostan polas tecnoloxías máis punteiras e pola creación de startups.
A Xunta de Galicia apoia este proxecto cunha achega global que supera os 9,5 millóns de euros, que se suma á implicación de investidores galegos como Hijos de Rivera e doutros socios internacionais, nun exemplo de colaboración público-persoal que, segundo incidiu o Goberno galego, permitirá que planta de produción de proteçinas de Curtis estea plenamente operativa a mediados de 2026.