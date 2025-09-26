La Xunta insiste en el rescate de la AP-9 y pide al Gobierno datos del expediente de la Unión Europea

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras una reunión del Consello da XuntaArchivo El Ideal Gallego

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, aprovechó una reunión con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y otros representantes del Gobierno central, para insistir en el rescate de la autopista AP-9 y demandar información directa sobre el expediente de la Comisión Europea sobre la prórroga de esta infraestructura esencial para la movilidad en Galicia.

Al término del encuentro, en el que también participó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el conselleiro puso en el foco en las prórrogas que encadena en el Congreso el debate del traspaso de esta autopista estratégica para la comunidad y también ha explicado que pidió a España que el Gobierno facilite a la Xunta de Galicia información sobre el procedimiento abierto en Bruselas.

Alegaciones

“Queremos información porque, a día de hoy, la Xunta de Galicia, territorio por donde discurre íntegramente esta infraestructura, no tiene ninguna de si han presentado alegaciones o no, o sobre esas alegaciones”, argumentó el conselleiro de Presidencia, Xustiza y Deportes.

Sobre esta cuestión, el secretario de Estado manifestó que no iba a entrar “demasiado en detalle”, más allá de reivindicar “las relevantes bonificaciones que introduce el Gobierno de España en esa autopista”.

Más allá, garantizó que le trasladaría al Ministerio de Transportes la demanda del Ejecutivo gallego relativa a tener información sobre la Autopista del Atlántico, algo que también solicitaron empresarios y el BNG. “En cuanto tengamos información, se la transmitiremos”, concluyó España.