Empresarios del transporte instan al Gobiero a revisar de oficio la concesión de la AP-9

La autopista AP-9 a su paso por el puente de Rande en VigoArchivo El Ideal Gallego

La Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer) instó al Consejo de Ministros a revisar de oficio la prórroga a la concesión de la AP-9 tras el procedimiento de infracción abierto por Bruselas a España.

Lo hicieron, según subrayaron sus responsables en un comunicado, “cansados de la inacción” de las autoridades “y en particular del Gobierno español”.

Los empresarios del sector del transporte presentaron el pasado 15 de septiembre un escrito ante el Ministerio de Transportes para iniciar el proceso para declarar nulas de pleno derecho las dos prórrogas de la concesión de la AP-9 y la venta de las participaciones a Audasa.

Si esta revisión es denegada, “ya de forma expresa o ya por silencio administrativo”, sostienen desde Fegatramer, “quedará expedita la vía contencioso-administrativa”.

La federación advirtió de su intención de interponer una demanda instando a la declaración de esta nulidad ante el Tribunal Supremo, al entender que “es el camino para poner principio y fecha” a esta situación, ya que en otro caso “se seguirán dilatando durante años”, indicaron.

Las alegaciones presentadas por España al dictamen de la Comisión Europea supone “ganar tiempo” en vez de afrontar una situación que, según los representantes del sector, perjudica “de forma especialmente grave” los intereses de empresas y ciudadanos.

“Resulta incomprensible en un Estado democrático y de derecho el oscurantismo y falta de transparencia con que procede el Gobierno”, subrayó la federación, que lamentó que no se hayan hecho públicas las alegaciones remitidas en defensa de su actuación.

A ello sumaron que, “transcurridos meses” todavía no se ha hecho público para conocimiento de los ciudadanos, el contenido del dictamen “y en especial qué es lo que en concreto la Comisión reprocha en el actuar del Gobierno de España en relación con esta concesión”.

Por su parte, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, acusó a la Comisión de Europa de “falta de transparencia” al no permitir el acceso a la documentación del procedimiento de infracción abierto a España por la prórroga ilegal de la AP-9.

Defensor del Pueblo Europeo

“Es muy grave que la Comisión Europea impida el acceso a esta documentación”, aseguró Miranda al respecto de unas dificultades que el BNG ya denunció ante el Defensor del Pueblo Europeo.

La dirigente nacionalista, que recordó que este asunto “afecta directamente” a todos los gallegos, volvió a presentar una pregunta a la comisión para conocer toda esta información.

Además, la eurodiputada gallega también solicitó tener acceso a la respuesta dada por el Gobierno español al dictamen de Bruselas, que instaba a España a que respetara las normas de la UE en materia de contratación pública, incluidos los contratos de concesión.

Este procedimiento de infracción fue abierto en 2021 por la prórroga de la gestión de la AP-9, aprobada en 2001, y de sus peajes hasta el año 2048, al entender que este trámite resultaba incompatible con las normas de contratación pública de la Unión Europea.