El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

A Xunta reforza lazos con empresas galegas en Florida e as destaca como embaixadoras do emprendemento

O conselleiro de Emprego inicia a súa primeira visita institucional a EEUU 
coa comunidade asentada en Miami

Ep
25/09/2025 21:41
O conselleiro de Emprego, este xoves, durante a súa intervención
O conselleiro de Emprego, este xoves, durante a súa intervenciónXunta de Galicia

O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, participou en Miami nun encontro con membros da colectividade e empresas galegas asentadas nesta cidade de Florida para coñecer as demandas e propostas da comunidade residente en EEUU e presentar as diferentes oportunidades de retorno e investimento que Galicia ofrece na actualidade.

 Durante a reunión –na que tamén estiveron presentes a presidenta da Cámara de Comercio de España en EEUU e xerente xeral de Abanca en EEUU, Mónica Vázquez, e a cónsul xeral de España en Miami, Belén Alfaro–, o conselleiro destacou a importancia deste tipo de encontros para estreitar lazos comerciais e fortalecer as relacións económicas e sociais que unen a comunidade galega con EEUU.

 Nese sentido, puxo en valor o papel da comunidade empresarial galega en Miami, á que definiu como os mellores embaixadores da marca Galicia e un claro exemplo do carácter emprendedor da terra, xerando valor e emprego e contribuíndo ao desenvolvemento económico estadounidense sen esquecer as súas raíces.

 Así mesmo, José González subliñou o papel esencial da diáspora na construción da Galicia próspera de hoxe e fixo un recoñecemento especial ao labor das entidades galegas, destacando a súa contribución á preservación da lingua, da música, da danza e das tradicións galegas mediante actividades, conmemoracións e iniciativas culturais.

 Todo isto, sinalou, demostra que a galeguidade continúa viva tamén fóra das nosas fronteiras.

Expansión de negocios

O conselleiro tamén destacou que Galicia, ademais de apoiar a expansión dos negocios galegos no exterior e a súa internacionalización, é hoxe unha terra de oportunidades, aberta á volta da súa cidadanía no exterior para desenvolver proxectos vitais e profesionais, tanto por conta propia como allea. 

Neste sentido, indicou que a Xunta pon ao dispor das persoas que decidan regresar instrumentos de apoio que facilitan un proceso de retorno ordenado e acompañado referíndose ao cento de medidas incluídas na Estratexia Galicia Retorna. 

A axenda institucional do que é a primeira viaxe do conselleiro a Estados Unidos continuará este venres e sábado en Newark e Nova York.

 En concreto, este venres o conselleiro visitará o Centro Ourensán de Newark, en Nova Jersey, onde manterá un encontro cos seus representantes, e tamén se achegará ao Club España da cidade. 

Ademais, o 27 de setembro José González reunirase en Nova York coas directivas das entidades galegas e españolas dos estados de Nova York e Nova Jersey e participará no acto conmemorativo do 85 aniversario da Casa de Galicia de Nova York, fundada en 1940 para preservar e promover a cultura e as tradicións galegas nesta zona e servir de punto de encontro para xeracións de galegas, galegos e os seus descendentes. 

