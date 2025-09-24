Mi cuenta

Galicia

A Xunta, disposta a deseñar e mostrar a Aena o plan de aeroportos que piden A Coruña e Santiago

24/09/2025 21:54
Un momento do coloquio, celebrado onte, sobre os aeroportos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal
Un momento do coloquio, celebrado onte, sobre os aeroportos da Eurorrexión Galicia-Norte de PortugalXoán Rey (efe)

A directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, trasladou a “disposición” da Xunta para elaborar e presentar a Aena unha proposta de estratexia aeroportuaria común, que onte reclamáronlle directamente a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e o concelleiro de Turismo do Concello da Coruña, Gonzalo Castro, tras mostrar o seu interese en anteriores declaracións públicas. 

A pesar da esixencia dos representantes municipais á Xunta para ser quen lidere esta política, o Goberno galego insiste en que é o Goberno central quen ten as competencias aeroportuarias. Con todo, abriuse a deseñar esta estratexia e presentala á empresa pública Aena “con poucas expectativas”, remarcou Fontela.

 Este intercambio de visións produciuse no marco dun coloquio sobre os aeroportos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, organizada polo Club Financeiro de Santiago, no que tamén participou o alcalde de Braga, Ricardo Rio. 

A organización trasladou ao comezo que Aena e o Concello de Vigo tamén foran convidados, pero rexeitaron a súa participación. 

Esta conversación produciuse semanas despois de que a aerolínea de baixo custo Ryanair anunciase o peche da súa base en Santiago e a cancelación de todos os seus voos a Vigo.

 Este é un feito que, discutido desde diferentes ópticas, marcou o encontro. A este respecto, a rexedora de Compostelá, en declaracións aos medios previas ao coloquio, informou de que pedirá unha nova reunión a Ryanair para coñecer as súas expectativas para a campaña do verán de 2026. Precisamente, o pasado martes mantivo un encontro con traballadores da compañía, que se enfrontan a un expediente de regulación de emprego (ERE). 

Así mesmo, trasladou outra solicitude de reunión ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sobre quen considera que ten a responsabilidade de “decidir ir para adiante” e liderar esta política aeroportuaria común cunha estratexia a medio prazo.

Proximidade

“Falamos dos aeroportos galegos coma se estivesen por centos de quilómetros”, situou Sanmartín, que lembrou que a “distancia máxima” entre aeroportos son os 150 quilómetros que separan Alvedro, na Coruña, e Peinador, en Vigo. 

Neste sentido, trasladou a súa preocupación respecto diso dunha baixada de pasaxeiros, que cifra nun descenso do 12,8% ata o mes de agosto. “Xa advertimos hai tempo que o incremento de cifras ía baixar e había que ter unha estratexia”, apuntou, á vez que reprochou ao Executivo galego un gasto de “millóns” en promoción turística. 

Nesta liña, chamou a ver a decisión de Ryanair como unha “oportunidade” e a impulsar o traballo conxunto. Pola súa banda, comprometeu o traballo do Concello para seguir en conversacións con outras aerolíneas e as demais con presenza en Lavacolla.

 A petición dunha “estratexia de complementariedade e non de competencia”, que Sanmartín pide á Xunta liderar, atopou o apoio de Gonzalo Castro, quen ve a situación actual de competencia como “anómala”.

 “Non ten sentido que haxa dous voos distintos á mesma hora en dous aeroportos galegos”, exemplificou. En palabras de Castro, “falta unha reflexión conxunta” do que “representa” cada un dos tres aeroportos.

 “Isto só pode facelo o Goberno galego coa colaboración do resto de administracións”, continuou. Así mesmo, afeou a Aena unha “falta de sensibilidade” e pide, entre outros, acceso a ‘hubs’ internacionais. 

Pola súa banda, Fontela, insistiu en que é o Goberno central ten as competencias para desenvolver unha política aeroportuaria común. Así, volveu a culpar do peche da base de Ryanair de Santiago á subida de taxas de Aena, que considera “indiscriminada”.

 Fontela, quen primeiramente mostrou “sorpresa” ante as peticións municipais, deixou a porta aberta a colaborar para o deseño dunha proposta e, despois, mostrarlla a Aena. 

“Estamos a disposición para elaborar plans estratéxicos nun intento, xa que poucas expectativas temos. Pero aí estamos para liderar esa estratexia común”, manifestou. 

