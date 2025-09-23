Los transportistas gallegos lleva al Supremo las prórrogas de la concesión de la AP-9

Peajes de la AP-9

La Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) ha anunciado este martes que tomará las acciones legales pertinentes para solicitar ante el Tribunal Supremo la declaración de nulidad de pleno derecho de las dos prórrogas concedidas a Audasa, concesionaria de la AP-9.

Fegatramer, organización más representativa del empresariado de transporte de mercancías por carretera de Galicia, con presencia en todas las provincias a través de sus asociaciones territoriales, exigirá en los tribunales la nulidad del cobro de peajes por parte de Audasa, tal y como adelantó el pasado julio que haría.

Esta decisión se toma, según señala la organización en un comunicado, "ante la pasividad del Gobierno" cuando han pasado casi seis años desde que la Comisión Europea señalase la ilegalidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9, y con el objetivo de "poner fin al abuso que supone para los transportistas de Galicia y para todos los ciudadanos gallegos el mantenimiento de los abusivos peajes en la AP-9".

Fegatramer explica, además, que ejercitará las acciones legales contra el Gobierno a través del bufete de abogados Gándara Moure.

"Hemos decidido no seguir esperando a ver qué pasa, demorando esta acción sine die, y acudir directamente a los tribunales españoles, que son los que tienen competencia directa para anular estas prórrogas, sin esperar a lo que pueda decidir la Comisión Europea que, en todo caso, tiene que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que la decisión que pueda adoptar sea eficaz", afirma la federación.

"Cuando el Gobierno dice que nos han ahorrado, desde 2018, 375 millones de euros, debería de decir que los pagamos vía impuestos. Entendemos que la prórroga es nula y por lo tanto no debería haberse cobrado peaje alguno por parte de la concesionaria a los transportistas de Galicia y, en general, a toda la sociedad gallega", finaliza para explicar que procederá a reclamar lo pagado a Audasa porque se considera el contrato nulo de pleno derecho