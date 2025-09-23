Galicia se consolida como la comunidad autónoma con menor riesgo de pobreza infantil

Pobreza infantilUNICEF

Galicia se consolida como la comunidad autónoma del Estado con menor riesgo de pobreza infantil, según el último informe elaborado por la Plataforma de Infancia en colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia (POIG).

En él se constata, a partir de los datos recabados en la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que aproximadamente 58.000 niños y adolescentes gallegos se hallan en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social.

Son un 13,5 % del total, una cifra distante de la media estatal, que se queda en el 29,2 % lastrada por los malos indicadores en comunidades como Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía o Murcia, que encabeza el listado con un 40,7 %.

Este informe toma como punto de partida los datos de la renta disponibles del año 2023 y establece que forman parte de esta categoría aquellas personas con ingresos sensiblemente inferiores a la media o con carencia material severa.

Integran esta definición aquellas familias que cumplen varios indicadores como no poder permitirse ir de vacaciones ni comer carne o pescado cada dos días, disponer de un coche o de varios electrodomésticos, mantener su vivienda a una temperatura adecuada o afrontar gastos imprevistos.

En esta última edición del informe, Galicia reduce en un 7,7 % el porcentaje de niños y adolescentes en esta situación respecto a 2024 y se sitúa también como la comunidad con menos casos de pobreza severa: un cinco por ciento del total frente al 14,1 % estatal.

Pese a ello, la plataforma autora del mismo advierte de que hay datos preocupantes, como que el 36,7 % de las familias gallegas no pueden permitirse unas vacaciones una vez al año, más que el promedio en el Estado, o que crece en casi dos puntos el porcentaje de hogares en los que no hay capacidad para una alimentación variada.

Galicia, la única que alcanza los ODS

No obstante, Galicia es la única de las diecinueve entidades autónomas que alcanza los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la ONU para el año 2030 en lo relativo a pobreza infantil.

Con todo, Mónica Viqueira, presidenta de POIG, señala que el hecho de "que Galicia aparezca en los mejores puestos no es motivo de celebración", dado que sigue habiendo "miles de niños y niñas que siguen teniendo dificultades para comer de forma adecuada, acceder a una vivienda digna o participar en igualdad".

Viqueira sostiene que "ninguna sociedad debería aceptar" que haya tal cantidad de personas viviendo en situación de pobreza y, aunque subraya los avances conseguidos, llama a no "bajar la guardia" para consolidarlos y ampliar las medidas que garanticen los derechos y el bienestar.

Así, desde POIG reclaman acciones concretas como mejoras en los programas de rentas garantizadas, apoyo a las familias monoparentales, políticas de vivienda "digna y accesible", refuerzo de las becas de comedor y destinar un mínimo del cinco por ciento de los fondos sociales europeos a combatir la pobreza infantil.