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Un recorrido en fotos por la jornada electoral del 29N
Algunas de las imágenes que está dejando la votación de este domingo, 29 de noviembre
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Varias religiosas ejercen su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Una votante ejerce su derecho al voto en las elecciones generales acompañadada de su perro
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Una votante elige su voot para las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Una votante ceutí ejerce su derecho al voto en las elecciones generales, este domingo en el colegio CEIP Reina Sofía de Ceuta
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Una monja ejerce su derecho al voto en las elecciones generales del 29-N en un colegio electoral de Valladolid
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
El líder de Vox, Santiago Abascal vota en el colegio electoral Pinar del Rey en Madrid, este domingo
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ejerce su derecho al voto en el CEIP Rosalía de Castro de Lugo, con motivo de las elecciones generales, este domingo
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Enaitz en el momento de votar por primera vez tras cumplir la mayoría de edad en un colegio electoral, a las elecciones generales en la localidad vizcaína de Portugalete
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto (i), y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo (d), ofrecen información sobre el desarrollo de la jornada electoral desde el Centro Nacional de Difusión de Datos con motivo de las elecciones del 29-N, este domingo
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Un votante ejerce su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Una votante ejerce su derecho al voto en las elecciones generales, este domingo en un colegio electoral de Sevilla
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Una persona ejerce su derecho al voto durante la jornada electoral, en el colegio Casal de la Gent Gran del Parc Central de Mataró
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Votantes eligen sus papeletas antes de ejercer su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Votantes eligen sus papeletas antes de ejercer su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
El frontón municipal de Urnieta (Gipuzkoa) se ha convertido este domingo en colegio electoral
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Una votante elige las papeletas junto a dos niños antes de ejercer su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de la localidad de La Navata, Madrid
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón (c), acompañada por el candidato por Coruña, Néstor Rego (izq), y por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, vota en un colegio electoral de Santiago de Compostela, este domingo
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, junto a su esposa, Eva Cárdenas, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (d), tras ejercer su derecho al voto en el colegio electoral CEIP Ramiro de Maetzu de Madrid, este domingo
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Una persona reacciona en una cabina de voto en el colegio Ausias March de Paiporta (Valencia)
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Un votante utiliza el DNI digital para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Mérida
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
El municipio riojano de Villarroya, que tiene nueve vecinos empadronados, no ha podido cumplir este domingo su objetivo de mantener el récord de ser el primer municipio de España en cerrar las urnas, dado que ha habido un voto por correo y la cartera no ha llegado a la apertura del colegio electoral
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Votantes eligen las papeletas para las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Apertura de un colegio electoral en Santiago de Compostela, este domingo
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Un perro aguarda mientras varias personas ejercen su derecho a votar en un colegio electoral de Valencia
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, vota en el colegio electoral Escuela Mercè Rodoreda de Badalona (Barcelona), este domingo
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Ciudadanos hacen cola para votar en el centro electoral IES Lope de Vega de Madrid, este domingo
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
Detalle de un sobre electoral en una papelera durante este domingo
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
El presidente de la Xunta de Galicia Alfonso Rueda, atiende a los medios tras votar en compañía de sus hijas en la mesa situada en el Centro Gallego de Tecnificación deportiva de Pontevedra
EFE
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
El Santuario de Nuestra Señora de Linares que es un conjunto histórico y religioso ubicado en Sierra Morena, lugar de preregrinación de gran tradición y en esta fecha se convierte en un local electoral donde van a votar parcelistas de la zona
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, se fotografía con un simpatizante tras votar en el colegio electoral Escuela Mercè Rodoreda de Badalona (Barcelona)
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La jornada electoral del 29-N, en imágenes
El líder de Vox, Santiago Abascal se fotografía con una simpatizante tras votar en el colegio electoral Pinar del Rey en Madrid, este domingo
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