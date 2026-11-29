Galerías
La jornada electoral en A Coruña, en imágenes
Los coruñeses han ejercido su derecho al voto en estas elecciones generales del 29-N
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La jornada electoral en A Coruña
Por toda la ciudad han ido abriendo los colegios electorales en una jornada que se ha iniciado sin incidencias
Carlota Blanco
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La jornada electoral en A Coruña
Por toda la ciudad han ido abriendo los colegios electorales en una jornada que se ha iniciado sin incidencias
Carlota Blanco
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La jornada electoral en A Coruña
Por toda la ciudad han ido abriendo los colegios electorales en una jornada que se ha iniciado sin incidencias
Carlota Blanco
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La jornada electoral en A Coruña
Por toda la ciudad han ido abriendo los colegios electorales en una jornada que se ha iniciado sin incidencias
Carlota Blanco
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La jornada electoral en A Coruña
Por toda la ciudad han ido abriendo los colegios electorales en una jornada que se ha iniciado sin incidencias
Carlota Blanco
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La jornada electoral en A Coruña
Normalidad y suplentes llamados a última hora marcaron el inicio de la jornada electoral en la ciudad
Germán Barreiros
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La jornada electoral en A Coruña
Normalidad y suplentes llamados a última hora marcaron el inicio de la jornada electoral en la ciudad
Germán Barreiros
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La jornada electoral en A Coruña
Normalidad y suplentes llamados a última hora marcaron el inicio de la jornada electoral en la ciudad
Germán Barreiros
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La jornada electoral en A Coruña
Normalidad y suplentes llamados a última hora marcaron el inicio de la jornada electoral en la ciudad
Germán Barreiros
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La jornada electoral en A Coruña
Normalidad y suplentes llamados a última hora marcaron el inicio de la jornada electoral en la ciudad
Germán Barreiros
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La jornada electoral en A Coruña
Normalidad y suplentes llamados a última hora marcaron el inicio de la jornada electoral en la ciudad
Germán Barreiros
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Votación de Obdulia Taboadela
Votación de Obdulia Taboadela, número 1 del PSOE por A Coruña
Carlota Blanco
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Votación de Miguel Lorenzo
Votación de Miguel Lorenzo, portavoz del PP en A Coruña
Germán Barreiros
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Voto por Correo
El voto por correo también ha ido llegando a las mesas
Germán Barreiros
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Colegio electoral del Palacio de la Ópera
Entrada del colegio electoral del Palacio de la Ópera