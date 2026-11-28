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Las fotos del encendido navideño en el mercado de Elviña
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Encendido navideño en el mercado de Elviña
La plaza de abastos celebró este sábado el encendido de su alumbrado navideño con música, talleres infantiles, cuentacuentos
Quintana
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Encendido navideño en el mercado de Elviña
La plaza de abastos celebró este sábado el encendido de su alumbrado navideño con música, talleres infantiles, cuentacuentos
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La plaza de abastos celebró este sábado el encendido de su alumbrado navideño con música, talleres infantiles, cuentacuentos
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Encendido navideño en el mercado de Elviña
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La plaza de abastos celebró este sábado el encendido de su alumbrado navideño con música, talleres infantiles, cuentacuentos
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Encendido navideño en el mercado de Elviña
Encendido navideño en el mercado de Elviña
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